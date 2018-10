Jyväskylän talous porskuttaa – tasapainoisen budjetin laatinut kaupunginjohtaja torppaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautuksen

Hyvä vire Jyväskylän kaupungin taloudessa jatkuu, sillä kaupunginjohtajan budjettiesityksessä talouden tasapaino saavutetaan myös ensi vuonna.

Vuosi 2019 on jo neljäs peräkkäinen, kun kaupungin talous on tasapainossa.

Timo Koivisto on laatinut budjettiesityksensä niin, että vuosikatetta kertyy ensi vuonna 52,2 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa poistot täysimääräisesti, ja ylijäämää syntyy 300 000 euroa.

Vuosikate on rahaa, joka jää juoksevien menojen jälkeen käytettäväksi muun muassa investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

– Kun kaupungin talous on tasapainossa, voimme panostaa palveluihin ja ensi vuonna erityisesti lapsiin ja nuoriin, Koivisto sanoi.

Sivistyksen toimialan lisäresursointi johtuu oppilasmäärän ja päiväkoti-ikäisten lasten määrän kasvusta. Pelkästään perusopetuksessa lapsia arvioidaan olevan noin 200 kuluvaa vuotta enemmän.

– Lisäksi suurimmat rakennusinvestoinnit ovat kouluja ja päiväkoteja, Koivisto totesi maanantaina.

Kaupunki velkaantuu ensi vuonna ja lainakanta on vuoden lopussa yhteensä noin 427 miljoonaa euroa. Se on 25,1 miljoonaa euroa nykyistä enemmän. Asukasta kohden lainaa on ensi vuonna hieman vajaat 3 000 euroa.

– Joka vuosi ei valitettavasti voi lainakantaa pienentää. Viime vuonnahan velkaa vähennettiin 27 miljoonaa euroa. Ensi vuonna lainojen määrä kuitenkin kasvaa maltilla, Koivisto totesi.

Koiviston budjetissa käyttömenot kasvavat kuluvan vuoden muutetun talousarvion tasosta 2,2 prosenttia eli 18,6 miljoonaa euroa. Kaikki lautakuntien lisäesitykset eivät menneet läpi – joskin suurin osa meni.

Koiviston torppasi esimerkiksi sivistyslautakunnan esityksen, joka olisi palauttanut subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaikille alle kouluikäisille. Kaupunki rajasi vuonna 2016 varhaiskasvatusoikeuden 4–6 tuntiin päivässä tai 84–126 tuntiin kuukaudessa, kun vanhemmista jompikumpi on tai molemmat ovat kotona. Taustalla oli hallituksen valtakunnallinen linjaus.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen kaikille lisäisi menoja 740 000 euroa.

– Raha ei riitä kaikkeen ja muut sivistyksen toimialan lisäykset ovat perustellumpia. Katson myös, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen jatkaminen ei aja perheitä kohtuuttomaan tilanteeseen, Koivisto sanoi.

Kysyttäessä hän uumoili, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden kysymys puhuttaa kaupunginhallituksessa, joka on perinteisesti lisännyt hieman menoja kaupunginjohtajan budjettiesitykseen.

Lukiotoiminnan tukea lisätään ensi vuonna 650 000 euroa. Lisäyksen jälkeen kaupunki tukee Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukiotoimintaa vuosittaisella maksimisummalla eli yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla.

– Summan pitää kohdistua opetukseen, Koivisto painotti.

Miksei kaupunki tue myös kurjimuksessa olevaa ammattikoulutusta?

– Hyvä kysymys sinänsä, joskaan ei olisi järkevää, että kunnat alkaisivat paikata valtionrahoituksen aukkoja. Kaupungin lukiotuki perustuu siihen, että siirsimme lukiotoimintamme koulutuskuntayhtymälle, jossa ammattikoulutusta on ollut jo aiemmin.

Hippos-hankkeen yksityiskohdissa "riittää vääntämistä"

Kaupunginjohtajan budjettiesitys sisältää 10 miljoonaa euroa Hippos2020-hankkeeseen. Se on noin kolmannes kaupungin Hippos-rahoituksesta. Liikunnan väistötiloihin osoitetaan ensi vuonna 2,15 miljoonaa euroa.

Koivisto luottaa yhä siihen, että hankkeen päärahoittaja Fennia Varainhoito ja rakennuttaja Lehto Group tekevät lopulliset investointipäätöksensä vielä tämän vuoden aikana.

– Yksityiskohdissa riittää vääntämistä niin, että hankkeesta saadaan konsortion (Fennia / Lehto) näkökulmasta tarpeeksi kannattava.

Hippokselle on tarkoitus rakentaa muun muassa monitoimiareena, harjoitusjäähallit, voimistelutalo, jalkapallostadion, 8-kerroksinen Areenakeskus, pysäköintiä ja liikuntapuisto sekä kaupallisia palveluja.

Lehto Group antoi viime viikolla tulosvaroituksen. Yrityksen liikevaihto kasvaa tänä vuonna 20–25 prosenttia, kun aiempi arvio oli 20–30 prosenttia. Liikevoitokseen Lehto Group ennustaa 5–6 prosenttia liikevaihdosta aiemman 8–9 prosentin sijaan. Syyksi yhtiö kertoo heikentyneet projektikatteet erityisesti hyvinvointi- ja korjausrakentamisessa.

– Nämä seikat eivät ole nousseet esiin Hippos-neuvotteluissa, Koivisto sanoi.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käsittely jatkuu valtuuston lähetekeskustelulla ensi maanantaina, jolloin valtuusto päättää myös ensi vuoden veroista. Ne ovat pysymässä ennallaan.

Kaupunginhallitus tekee oman budjettiesityksensä seminaarissa 8. marraskuuta. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 26. marraskuuta.