Jyväskylän tulipalon runtelemassa seniorikorttelissa asuu kaikkiaan 200 ihmistä – "Miljoonavahingoista todennäköisesti puhutaan"

Jyväskylässä tulipalon runtelemassa Palokan Ilona -seniorikohteessa asuu kaikkiaan noin 200 ihmistä. Asukkaiden on oltava vähintään 55-vuotiaita, ja vanhimmat heistä ovat yli 90-vuotiaita, kertoo Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason asiakaspalvelupäällikkö Maiju Luukkola.

Seniorikortteliin kuuluu kolme kerrostaloa. Kokonaisuudessa on Jason asumisoikeusasuntojen lisäksi Jyväskylän Vuokra-asuntojen asuntoja ja omistusasuntoja. Kaikki talot ovat yhteydessä toisiinsa.

Asukkaat asuvat taloissa itsenäisesti. Jason rapun alakerroksessa on myös lääkärikeskus Mehiläisen palvelukoti Ruusu. Jason asumisoikeusasuntoja on yhteensä 52, ja palvelukodissa on 30 asukaspaikkaa.

Luukkolalla ei toistaiseksi ole palosta lisätietoja.

Palo riehui talossa, jossa on palvelukoti

Perjantaina alkanut ja yöllä uudestaan syttynyt tulipalo riehui kuusikerroksisessa talossa, jossa ovat Jason asumisoikeusasunnot ja palvelukoti Ruusu. Palo levisi myös viereiseen taloon.

Hätäkeskus tiedotti puoli neljän jälkeen yöllä Twitterissä, ettei tulipalon aiheuttama savu aiheuta enää vaaraa. Vaikka alueelle annettu vaaratiedote purettiin neljän aikaan, ihmisiä on pyydetty välttämään liikkumista alueella myös aamun ja päivän aikana.

– Varmaan tässä menee aamupäivälle asti ja sen jälkeen alkaa palotutkinta, ja varmaan täällä pitää nyt sitten vielä palovartiossa olla tuonne puoleen päiväänkin saakka, Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen arvioi STT:lle puhelimessa aikaisin aamulla.

Palopesäkkeitä etsittiin lämpökameroilla

Palo oli ehditty saada jo perjantai-iltana kertaalleen hallintaan, ja Nurmisen mukaan koko kompleksi oli yhdessä vaiheessa melkein savuton. Palo eteni kuitenkin roilossa niin, että se pääsi pölähtämään jostain esille ja tilanne kärjistyi jälleen.

Tilanne saatiin kuitenkin hallintaan, eikä palopaikalla Nurmisen mukaan enää puoli neljän aikaan aamulla näkynyt avotulta.

Rakenteet ovat Nurmisen mukaan haastavia ja pelastuslaitos joutuu avaamaan niitä. Palopesäkkeitä pyrittiin paikantamaan muun muassa lämpökameroiden avulla.

Palo ei enää näyttänyt olevan vaarassa levitä.

– Kyllä me siihenkin ollaan varustauduttu, että se vielä tästä jostain pölähtää esille, mutta kyllä me ollaan aika hyvin tämä alue varmistettu lämpökameroiden ja muiden avulla.

Yksi rakennus meni "tosi pahaan kuntoon"

Tuli ehti runnella kahta taloa ja niitä yhdistävää yhdyskäytävää. Yhdyskäytävässä oli myös toimitiloja.

– Toinen (taloista) meni tosi pahaan kuntoon, ja toinen meni vähemmän pahaan kuntoon, mutta kyllä tässä miljoonavahingoista todennäköisesti puhutaan, Nurminen arvioi.

Yhteensä kolme taloa evakuoitiin. Nurmisen mukaan useiden evakuointitoimenpiteiden aikana evakuoitiin 168 ihmistä.

– Heille on majoitustiloja otettu tästä koululta, jonne osa on mennyt, ja osa on sitten majoitettu muualle. Siinä on sosiaalitoimi tietysti tehnyt hyvää työtä.

Lisäksi Nurminen kertoo paikalla olleen apuna poliiseja ja vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan edustajia. Paikalla oli Nurmisen mukaan myös 22 varusmiestä, jotka olivat lähinnä poliisin apuna ja auttoivat muun muassa eristämisen ja liikenneohjauksen kanssa.

Pelastuslaitoksen henkilöstön pystyi apujoukkojen takia keskittymään itse sammutustöihin. Paikalla oli puoli neljän aikoihin 25 sammutusyksikköä.

"Ei ole näin nopeasti yleensä palo levinnyt"

Nurmisen mukaan pelastuslaitokselle tuli ihan yllätyksenä se, miten palo pystyi leviämään niin nopeasti, vaikka rakennus oli vain muutaman vuoden vanha.

– Ei meillä näin nopeasti ole yleensä kerrostalossa palo levinnyt kuin tässä tapauksessa levisi. Nyt täytyy tarkkaan etsiä ne syyt, minkä takia se pääsi noin helposti leviämään rakennuksesta toiseen, Nurminen kertoo.

Nurmisen mukaan palo on todennäköisesti saanut alkunsa ylimmän kerroksen parvekkeelta, josta se on päässyt leviämään kattorakenteisiin, tullut roiloja pitkin alas ja siirtynyt seuraavaan kerrostaloon.

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan palon syttymissyyntutkinta päästään aloittamaan sammutus- ja raivaustöiden päätyttyä.