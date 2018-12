Jyväskylän tulvariski onkin aiemmin arvioitua pienempi

Jyväskylä on pudotettu merkittävien tulvariskialueiden luettelosta maa- ja metsätalousministeriön torstaina antaman päätöksen mukaan. Merkittäviä tulvariskialueita on Suomessa nyt 22. Sisävesistöjen varrella niistä on 17 ja meren rannikolla viisi.

Aiempi luokitus oli vuodelta 2011, ja siinä Jyväskylä kuului vielä merkittävän tulvariskin alueisiin.

– Nyt on tehty uudet, tarkemmat arviot. Muun muassa paikkatiedot, korkeusmalli ja maankäyttötieto ovat parantuneet. Tosiasiallisesti riskit eivät Jyväskylässä olekaan niin suuret kuin aiemmin arvioitiin. Tietysti kun Päijänteen rannoilla ollaan, niin tulvariskejäkin täytyy miettiä, neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja ministeriöstä sanoi.

Jyväskylän lisäksi koko maassa on noin 70 muun tulvariskin kuin merkittävän tulvariskin aluetta. Keski-Suomesta myös Keuruun keskusta-alue ympäristöineen kuuluu näihin alueisiin.

Merkittäville tulvariskialueille asetettiin torstaina tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet tulvariskien hallinnalle sekä vastata tulvakarttojen päivittämisestä, riskienhallintasuunnitelmien tekemisestä ja käytännön toimenpiteistä riskien vähentämiseksi.

– Jyväskylässä ei tällaista virallista tulvaryhmää nyt tarvitse olla, eikä siellä ole lakisääteistä velvoitetta tehdä tulvariskien hallinnan suunnitelmia sillä tarkkuudella ja siinä aikataulussa kuin merkittävän riskin alueilla täytyy tehdä, Keskisarja sanoi.

Jyväskylän lisäksi riskiluokitus putosi merkittävästä Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueilla sekä Salon keskusta-alueella.

Vesistön tulvimisesta aiheutuu edelleen suurimmat riskit Kokemäenjoen varrella Porissa ja Kemijoen varrella Rovaniemellä. Meriveden noususta aiheutuu puolestaan merkittäviä riskejä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.