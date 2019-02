Jyväskylän valtuusto hyväksyi Hippos2020:n lisämiljoonan – valtuutetut vakuuttivat puheenvuoroissaan hankkeen tärkeyttä jyväskyläläisille

Katettu jalkapallostadion ja enintään miljoonan euron vuosittainen irtaimistonostositoumus hyväksyttiin osaksi Hippos2020-hankkeen periaatelinjauksia maanantai-iltana Jyväskylän kaupunginvaltuustossa. Päätös syntyi parin äänestyksen jälkeen, mutta ison enemmistön kannattamana.

Päätöstä edelsi parituntinen vilkas keskustelu, jossa valtuutetut vuorollaan kävivät vakuuttamassa koko hankkeen tärkeyttä ja merkitystä sekä jyväskyläläisille että koko kaupungin painoarvolle Suomen liikuntapääkaupunkina.

Kritiikkiä annettiin erityisesti siitä, että jo kertaalleen viime toukokuussa hyväksyttyihin periaatteisiin tarvitsi tehdä lisäyksiä jo nyt, kun koko hanketta ei ole edes aloitettu. Suurin osa valtuutetuista ja ryhmistä olivat kuitenkin tyytyväisiä saamiinsa selvityksiin: Miljoonan lisä vuosittaisiin irtaimistohankintoihin ei keikuta kaupungin taloutta, koska vastaavasti kiinteistöveron tuotto Hippoksen alueelta on arvioitua paljon suurempi, jopa 1,9–2,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Keskustelussa lähdettiin reippaasti myös sivuladuille, kun keskustan ryhmä esitti ponnen lisäämistä päätökseen. Valtuuston tahtotilaa ilmaisevassa ponnessa keskusta olisi halunnut, että kaupunki tuo koko Hippos2020 hankkeen rakentamisen ajan valtuustolle tiedoksi vuosittain lähiliikuntapaikkasuunnitelmien käytännön toteutumisen vuosittaisten liikuntapaikkasuunnitelmien päivittämisten yhteydessä.

Taustalla oli useissa puheenvuoroissa esille tuotu huoli siitä, että Hippoksen paisuessa kaikista tärkeimpään rooliin unohdetaan lähiliikuntapaikkojen kehittäminen ja rahoittaminen. Varsinainen jankkaus syntyi siitä, liittyykö tämän sisältöinen ponsi ylipäätään käsiteltävään asiaan. Lopputulemana ponnen lisääminen kaatui äänin 16–44, 7 tyhjää.

Miljoonan euron lisäystä irtaimiston vuosittaiseen vastustivat kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja muutama vasemmistoliittolainen. Tomi Kuosmasen (kd.) esitys tämän kohdan hylkäämisestä kaatui äänin 11–54, 2 tyhjää.

Koko hankkeen hylkäämisen puolesta teki esityksen Jukka Hämäläinen (sd.), joka käytti asiasta useita palavia puheenvuoroja. Hämäläisen vaihtoehtona olisi Hippoksen peruskorjausvaihtoehdon palauttaminen suunnittelupöydälle tai jopa kokonaan uuden liikuntakeskittymän rakentaminen jonnekin muualle siten, että Hippoksen alue voitaisiin hyödyntää asuinrakentamisessa.

Hämäläinen jäi vaille oman ryhmänsä kannatusta, mutta sai sitä perussuomalaisilta. Esitys kuitenkin kaatui äänin 4–63.

Valtuuston nuorin jäsen Ida Asikainen (vihr.) muistutti omassa puheenvuorossaan, että peruskorjattuna Hippoksen rakennukset olisivat parinkymmenen vuoden kuluttua edelleen yksin kaupungin niskassa ja sama keskustelu alkaisi uudelleen: peruskorjataanko vai puretaanko.

Hippos2020-hankkeen on mahdollista päästä rakentamisvaiheeseen ensi syksynä. Sitä edeltää vielä sopimuskokonaisuuksien viimeistely ja rakennuslupavaihe. Elinkeinojohtaja Anne Sandelin kertoo, että sopimuskokonaisuus on tavoitteena tuoda kaupunginhallitukseen toukokuun lopulla. Myös Hippoksen management-yhtiön eli kiinteistöä ja sen toimintaa hallinnoivan yhtiön toimintamalli on vielä kesken. Kun sopimuskokonaisuus ja rakennuslupavaihe ovat voiton puolella, investorit tekevät hallituksissaan lopulliset rakentamispäätökset.