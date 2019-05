Jyväskylän valtuusto tiukkana puurakentamisen puolesta – "Valtuuston on nyt päätettävä eikä vain toivottava"

Jyväskylän kaupunki lisää puurakentamista tulevissa talonrakennuskohteissa lähivuosina. Kaupunginvaltuusto teki asian puolesta linjapäätöksen, joka tähtää uusien päiväkoti- ja kouluhankkeiden toteuttamiseen puurakenteisina. Valtuusto edellyttää, että vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisina.

Silti seuraavat isot kouluhankkeet, Keljonkankaan yhtenäiskoulu ja Kortepohjan päiväkotikoulu rakennetaan betonielementeistä. Molempien hankkeiden hankesuunnitelmat hyväksyttiin maanantai-iltana. Kortepohjan koulun osalta selvitettiin vaihtoehto puurakentamisesta, mutta se osoittautui aikataulun, hinnan ja tontin koon takia heikommaksi vaihtoehdoksi, jonka puolesta valtuusto ei käynyt enää edes keskustelua. Tilapalvelun selvityksen mukaan puurakenteisen koulun hinta olisi ollut lähes viisi miljoonaa euroa betonirakenteista kalliimpi, se olisi lykännyt koulun valmistumista vuodella ja olisi ollut kaksikerroksisena rakennuksena hankala toteuttaa.

Sen sijaan massiivipuurakenteinen vaihtoehto on näköpiirissä seuraavien lähivuosina investointijonossa olevien Puuppolan, Pohjanlammen ja keskustan päiväkotien osalta.

Kaupunginvaltuusto oli puoluekentän laidasta laitaan harvinaisen yksimielinen siitä, että puurakentamista on lisättävä kaupungin talonrakennusinvestoinneissa. Erimielisyyttä syntyi siitä, onko valtuuston tahtotila ilmaistava palveluverkkosuunnitelmassa tekstilisäyksenä kaupunginhallituksen hyväksymään päätösesitykseen vai valtuuston tahtotilaa ilmaisevana toivomuspontena. Kokoomuksen mielestä valtuuston tahtotila on tehty selväksi valmisteleville viranhaltijoille ja pelkkä toivomusponsi tässä vaiheessa olisi riittänyt vahvistamaan viestiä. Kokoomus ei siksi äänestänyt vihreiden tekemän ja muiden valtuustoryhmien kannattaman tekstilisäyksen puolesta.

Muut valtuustoryhmät halusivat tehdä asiasta selkeämmän päätöksen. Ahti Ruoppilan (sd.) mielestä valtuuston aiemmin ilmoittaman tahtotilan noudattaminen on edennyt nihkeästi.

– Valtuuston on nyt päätettävä eikä vain toivottava, sanoi Marika Visakorpi (kd.).

Jari Colliander (kesk.) sanoi keskustan haluavan tehdä Jyväskylästä puurakentamisen pääkaupungin ja valtuusto on tässäkin asiassa ylin päättävä elin.

Jyväskylän kaupungilla on lähivuosina edessään kymmenien miljoonien eurojen koulu- ja päiväkoti-investointeja. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen mukaan vuosille 2020–2024 tarvitaan investointiohjelmaan yhteensä 40,5 miljoonan euroa. Päivähoidon kysyntä on Jyväskylässä kasvanut muun muassa siksi, että lasten määrä on kasvanut ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoitus on poistettu.

Tänä vuonna käynnistyvät Keljonkankaan yhtenäiskoulun (28 miljoonaa euroa) ja ensi vuonna Kortepohjan päiväkotikoulun (25 miljoonaa euroa sisältäen kirjaston) rakentaminen.