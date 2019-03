Jyväskylän valtuutetut uskovat yhä Hippokseen – vain perussuomalaiset vastustaa jättihanketta

Jyväskylän kaupungin valtuustoryhmistä valtaosa on yhä Hippos-hankkeen takana, vaikka useita kaupungin urheiluseuroja hanke epäilyttääkin.

Keskisuomalainen uutisoi eilen sunnuntaina, että Jyväskylän Hippokselle rakennetaan 250 miljoonan euron liikuntakeskusta, josta yksikään seura ei näyttäisi olevan varauksettoman innoissaan. Seurat pelkäävät maksujen korotuksia ja kantavat huolta areenoiden toimivuudesta.

Keskisuomalainen soitti läpi Jyväskylän valtuustoryhmien puheenjohtajat. Heistä kaikki paitsi perussuomalaisten Tapani Mäki ovat yhä edelleen sitä mieltä, että Hippos-hanke kannattaa toteuttaa.

– Toivon, että hanke menisi maaliin. Se olisi Jyväskylälle erinomainen mahdollisuus. Meidän täytyy jollakin erottautua verrokkikaupungeista, eikä tänne kauheasti savupiipputyöpaikkojakaan synny. Meillä on Likes [Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö] ja Kihu [Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus] sekä liikuntatieteellinen tiedekunta. Kyllä esimerkiksi Tampere halajaisi kovasti tällaisia valtakunnallisia toimijoita, demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Ahti Ruoppila sanoo.

Sen sijaan Tapani Mäen mukaan Hippos-hankkeessa pitäisi palata lähtöasetelmiin ja käyttää puolueettomia arvioijia, jotka tutkisivat, mitkä hankkeen todelliset kustannukset ovat.

– Hipposta ei saisi rakentaa sijoitustoiminta edellä, vaan pitäisi kuunnella seuroja ja niiden harrastajia, mitä mieltä he ovat. Heitä vartenhan Hipposta rakennetaan, Mäki huomauttaa.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Marika Visakorpi muistuttaa kuitenkin, että Jyväskylän kaupunki on antanut seuroille "liikunnan lupauksen" siitä, että olosuhteet eivät heikkene ja maksut nousevat vain kohtuullisesti.

– Toisaalta olemme kyllä olleet huolissamme kustannusten noususta esimerkiksi irtaimiston osalta, Visakorpi sanoo.

Keskustan Jari Colliander kehottaa odottamaan luottavaisesti siihen asti, että hanke etenee.

– Jos myöhemmin valtuustoon tulisi esityksiä, että kaupungin pitäisi maksaa lisää, silloin uskon, että useampaa valtuutettua alkaisi mietityttää, Colliander sanoo.

Kokoomuksen Katja Isomöttönen näkee Hippos-hankkeen edelleen loistavana mahdollisuutena Jyväskylälle.

– Tässä on huimat mahdollisuudet, että saamme kaupunkilaisille ja meidän nuorille upouudet hyvät tilat harrastaa, hän toteaa.

Vasemmistoliiton Irma Hirsjärvi sanoo, että puolue on saanut lähes kaikkiin kysymyksiinsä tyydyttävät vastaukset Hippos-hanketta valmistelleilta, lukuun ottamatta sukupuolivaikutusten arviointia ja joukkoliikennettä koskevia kysymyksiä.

– Tämän päivän [sunnuntain] jutun perusteella nousee kuitenkin vielä kysymys, onko seuroja kuunneltu tarpeeksi. Jos ei ole, näin tulee tehdä, Hirsjärvi toteaa.

Myös piraattipuolue on seissyt ja seisoo Hippos-hankkeen takana. Arto Lampila korostaa kuitenkin, että hanke on niin suuri, että sen kokonaisuuden hahmottaminen on vaikeaa.

– Aika paljon joudumme nojaamaan ja luottamaan valmistelijoihin tässä, Lampila sanoo.

Niin ikään vihreiden Ilona Helle sanoo luottavansa valmistelijoihin.

– Meillä on aika hyvä luotto, että kaupunki ja kaupunginhallitus ovat tilanteen tasalla. Neuvottelut ovat nyt kesken, mutta meillä on valtuustossa tehty päätös tästä jo vuoden alussa, hän sanoo.