Jyväskylän vasemmisto vastustaa rajusti Totalin myyntiä – "Kaupunki toimii kuten valtio, kaikki tuottava myydään kertavoittojen nimissä"

Jyväskylän kaupungin tytäryhtiö Total Kiinteistöpalvelut Oy:n myyntipäätös ei syntynyt yksimielisesti Jyväskylän kaupunginhallituksessa. Hallitus teki päätöksen koko osakekannan myynnistä 430 000 eurolla SOL Palvelut Oy:lle äänin 8–3, yksi tyhjää. Kauppaa vastustivat sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto.

– Total Kiinteistöpalvelut on saatu yhtiönä kuntoon ja se tuottaa kaupungille voittoa. Kaupunki toimii tässä kuten valtio, kaikki tuottava myydään kertavoittojen nimissä, sanoo hallituksen jäsen Jukka Hämäläinen (sd.), joka teki vastaehdotuksen kaupan hylkäämisestä.

Kauppaa vastaan äänestivät Hämäläisen lisäksi hallituksen jäsenet Tuulikki Väliniemi (sd.) ja Eila Tiainen (vas.). Sd-ryhmän kolmas jäsen Mervi Hovikoski jääväsi itsensä, koska hän on Total Kiinteistöpalvelut Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Vastustajat jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

Vuonna 2007 perustetun Total Kiinteistöpalvelut Oy:n liikevaihto on nykyisin noin 7,5 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on noin 200. Kolmen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan tilikauden tulos on ollut keskimäärin noin 32 000 euroa. Liikevaihto on ollut laskevalla käyrällä ja henkilöstöä on viime vuosina myös irtisanottu.

Työntekijät saivat tietää myynnistä tiistaina, kun osakeyhtiölain mukaisesti salassa valmisteltu asia tuotiin julkisuuteen. Yhtiön henkilöstö ja sopimukset siirtyvät yhtiön mukana SOLille. Toimitusjohtaja Ismo Kukkonen kertoo, että henkilöstön reaktiot olivat monenlaiset.

Pääluottamusmies Mikko Nyman kertoo, että myös innostusta on ilmassa, sillä iso konserni tarjoaa urapolkuja paremmin kuin kaupungin omistama yhtiö.

– Työt eivät kuitenkaan tule kiinteistöalalla loppumaan, toteaa Nyman.

Kotimainen SOL Palvelut Oy työllistää noin 9 000 henkilöä, joista Jyväskylän seudulla lähes 500. SOLin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 182 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 756 000 euroa. Emo-konserni Solemo Oy:n liikevaihto oli vuonna 2017 noin 312 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos lähes 11 miljoonaa euroa.

Jyväskylän kaupunki ostaa lähes kaiken siivous- ja kiinteistöhuollon neljältä eri palvelutuottajalta mukaan lukien Totalilta, joka osallistuu kaupungin kilpailutuksiin samoilla ehdoilla kuin muutkin markkinoilla toimivat yritykset. Tilapalvelu-liikelaitos hankkii siivousta noin 6,5 miljoonalla ja muita kiinteistönhuoltopalveluja noin 1,8 miljoonalla eurolla vuodessa.

Totalin osuus siivouksesta on nykyisillä sopimuksilla vajaat kolmannes ja kiinteistöhuollosta noin puolet. Totalilta ostetaan palveluja yhteensä 2,75 miljoonalla eurolla vuodessa. Muita sopimuskumppaneita ovat siivouksessa SOL ja ISS Palvelut Oy sekä kiinteistöhuollossa Totalin lisäksi ISS ja RTK-Palvelu Oy.

SOLin ja Totalin yhteen laskettu osuus kaupungin siivouksen ostopalvelusopimuksista nousee nykyisestä kolmasosasta 65 prosenttiin. Seuraava kilpailutus järjestetään viimeistään ensi vuonna.

Kiinteistöjohtaja Mikko Lepo arvioi, että tilaajan eli kaupungin näkökulmasta kauppa ei vaaranna tehokasta kilpailutusta. Kilpailutuksiin sekä siivouksen että kiinteistönhuollon osalta on osallistunut viimeisimmissä kilpailutuksissa viisi palvelutuottajaa.

Total Kiinteistöpalvelut Oy:n myyntihanke virisi kesällä 2017, jolloin valtakunnallinen toimija esitti kaupungille ostohalukkuutensa. Kaupunki halusi neuvotella useamman toimijan kanssa ja teetti selvityksen Inspira Oy:llä. Lopulta ostotarjoukset pyydettiin kolmelta kiinnostuneelta viime lokakuussa, mutta määräaikaan mennessä tarjouksen teki vain SOL Palvelut Oy.