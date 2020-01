Jyväskylän vatsatautiepidemian aiheuttaja yhä epäselvä – norovirusta ei löytynyt

Jyväskylässä noin viikko sitten puhjenneen vatsatautiepidemian syy ei ole vieläkään selvillä, kaupunki tiedottaa. Jyväskylän elintarvikevalvonta on ottanut näytteitä elintarvikkeista ja potilaista, mutta taudinaiheuttajia ei ole toistaiseksi löytynyt.

Norovirustutkimusten tulokset ovat olleet negatiivisia. Osa näytetutkimuksista on vielä kesken.

Liikuntakeskus Buugissa ilmennyt vatsatauti on sairastuttanut noin 130 ihmistä. Tauti on erittäin helposti tarttuva, ja sen on havaittu levinneen ihmisestä toiseen esimerkiksi perheiden sisällä.