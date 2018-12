Jyväskylän ykkösnainen, vihreiden Meri Lumela lähtee mukaan eduskuntavaaleihin

Jyväskylän kaupungin poliittisen päätöksenteon ykkösnainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, 54, (vihr.) on päättänyt lähteä ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin.

– Olen harkinnut tilannetta muun muassa työn kannalta, ja tullut siihen tulokseen, että nyt jos koskaan. Katson olevani aika hyvän ikäinen, takana on jo pitkä työura, kokemusta erilaisista työtehtävistä, lapset ovat aikuisia eikä aviomieskään ole pannut vastaan, Lumela tuumii.

Jos Lumela valittaisiin eduskuntaan, hän ei jatkaisi kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

– Itse ajattelen niin, että minkä otan tehtäväkseni, haluan tehdä mahdollisimman hyvin ja käyttää siihen sen vaatiman ajan. Katson olevani luottamustehtävissä sen velkaa ihmisille, jotka äänensä antavat. Jyväskylän kaupunki tarvitsee myös päättäjät ja luottamushenkilöt, jotka pystyvät täysillä paneutumaan työhönsä. Mitä olen sivusta seurannut, niin kansanedustajan pesti on kyllä ihan kokopäivätyö, Lumela sanoo.

Lumela ei muutenkaan pidä kovin suositeltavana sitä, että samat päättäjät istuvat monissa elimissä. Päätöksenteossa voi tulla eturistiriitoja, ja muutenkin mahdollisimman laaja kattaus näkökulmia ja osaamista on hyväksi.

– Myös kuormittumisen kannalta on riski olla kaikessa mukana, Lumela sanoo.

Lumelalle poliittisesti tärkeitä asioi­ta ovat muun muassa globaalit ympäristökysymykset, joihin Suomi voisi maana vaikuttaa myös globaalisti. Kotikentällä Lumelaa huolestuttaa polarisoituminen, vaikka Suomessa ei vielä ole niin huono tilanne kuin monissa muissa maissa.

– Ilmiö on silti nähtävissä jo meilläkin. Meillä on ihmisiä, joilla kaikki sujuu ja elämä on mallillaan ja sitten on ihmisiä, joille kasautuu todella paljon vaikeuksia. Kun vähän katsotaan Suomen rajojen ulkopuolelle niin nähdään, mitä voi tapahtua, kun yhteiskunnassa eriarvoistuminen lisääntyy. Se lisää turvattomuutta ja erilaisten konfliktien riskiä.

– Pitäisi olla viisautta miettiä, mitä me voimme tässä asiassa tehdä, Lumela sanoo.

Lumela on vahvasti myös koulutuksen takana.

– Koulutuksella muutetaan maailmaa ja se on ollut meidän vahvuus, ja sitä sen pitää olla jatkossakin. Sen kautta voimme vaikuttaa myös globaalisti. Koulutuksen pitää pysyä yhdenvertaisena, tasa-arvoisena ja saavutettavana, Lumela toteaa.

Leikkaukset koulutuksesta tuntuvat kipeästi lasten, nuorten ja koulujen arjessa. Perusrahoituksen vähentämistä on paikattu erilaisilla hankkeilla.

– Hankkeiden hakeminen, toteuttaminen ja raportointi vievät myös koulutuksen voimavaroja. Me toki tarvitsemme myös hankkeita ja kehitystyötä, mutta niitä ei saisi ottaa perusrahoituksesta.

Meri Lumela toimii nyt kaupunginhallituksen puheenjohtajana puolipäiväisenä ja samoin puolipäiväisenä Jyväskylän Halssilan koulun rehtorina.