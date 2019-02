Jyväskylän yliopisto jäi paitsi koodarikoulutuksen miljoonapotista – näin ministeriö selittää

Jyväskylän yliopisto jäi vaille koodarikoulutuksen osaamispulan ratkaisuun jaettuja miljoonia euroja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) jakoi viime vuoden lopulla kaikkiaan 19 miljoonaa euroa avustuksina koodaripulan ratkaisemiseksi, mutta Jyväskylän yliopistolle, joka on Suomen suurimpia it-alan kouluttajia, tästä rahasta ei herunut euroakaan.

Jyväskylän yliopisto haki yli 2,1 miljoonaa euroa erilaisiin it-alan koulutuskokonaisuuksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten mukaan Jyväskylän hakemus oli kuitenkin väärin painottunut. Hakemuksessa olisi pitänyt tarjota lisäkoulutuksia, joilla olisi nopeasti vastattu työvoimapulaan, eikä niinkään kokonaisia tutkintoja.

– Ministeriö myönsi hakemusten vertailuun perustuen rahoitusta sellaisiin tutkinnon osista koostuviin osaamiskokonaisuuksiin, joilla pystytään vastaamaan nopeasti koulutustarpeisiin osaajapula-aloilla, kuten ict-alalla, ohjelmistoalalla, rakennusalalla, teknologiateollisuudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla, ylijohtaja Tapio Kosunen OKM:stä sanoo.

– Valitettavasti meillä ei ollut mahdollisuutta tukea kaikkia hankkeita, sillä hakemuksia oli yhteensä 96 miljoonan euron edestä. Missään tapauksessa tarkoitus ei ole ajaa toimintaa alas missään kaupungissa, korkeakoulupolitiikan vastuualueen johtaja Birgitta Vuorinen OKM:stä painottaa.

Suurin hankerahoitus myönnettiin Aalto-korkeakoulusäätiön koordinoimalle FITech-konsortiolle (10 miljoonaa euroa) hankkeeseen, jonka tavoitteena on täydennyskouluttaa parissa vuodessa valtakunnallisesti noin 4 000 ict-alan osaajaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan, Oulun ja Tampereen yliopistokonsernien sekä Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Jyväskylä yliopisto ei ole mukana FITech-konsortiossa, joka koostuu tekniikan alan yliopistoista, mutta sillä on yhteistyökumppanuus verkoston kanssa.

Rahoituksesta paitsi jääminen oli sikäli yllättävää, että Jyväskylän yliopisto on Suomen suurin kandidaattitason it-alan kouluttaja Suomessa ja toiseksi suurin ylemmän korkeakoulututkintojen kouluttaja Aalto yliopiston jälkeen.

– Vuonna 2017 meiltä tuli 20 prosenttia yliopistojen ict-alan kanditutkinnoista ja 14 prosenttia maisterintutkinnoista, tietojärjestelmätieteen professori, dekaani Pasi Tyrväinen kertoo.

Keski-Suomessa on kansallisesti merkittäviä ict-alan toimijoita, joilla on jatkuva tarve pätevästä työvoimasta. Eräs tällainen on Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksikin palkittu Gofore, joka hakee paraikaa Jyväskylään muun muassa backend-, frontend- ja fullstack-kehittäjiä, ohjelmistoarkkitehtejä sekä projektipäällikköä.

Goforen Jyväskylän yksikön vetäjä Jaakko Salonen kertoo, että heillä pääpaino on siinä, että työntekijöistä pidetään hyvää huolta, jolloin tarve vaihtaa työpaikkaa ei olisi niin suuri.

Goforen aulan espressokone, kitarat, biljardipöydät ja pöytäjalkapallopelit eivät ole hänen mukaansa pelkkää ulkokuorta, vaan tarkoituksellinen ja paljon käytetty vastapaino aivointensiiviselle työlle. Niiden avulla huolehditaan aivoergonomiasta ja palaudutaan raskaan ajattelutyön lomassa. Tämän lisäksi työntekijöille tarjotaan erittäin kattava työterveyshuolto.

– Pyrimme pitämään omat tyyppimme tyytyväisinä, Salonen naurahtaa.

”Hakemus oli juuri sellainen kuin vaadittiin”

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan professori Pekka Neittaanmäki ei ole tyytyväinen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) antamiin selityksiin it-rahoituksen kohdentumisesta.

Hänen mielestään yliopiston hakemus oli juuri sellainen kuin vaadittiin.

– Hakemuksemme tähtäsi nimenomaan lyhytkestoiseen koulutukseen, joka koostui OKM:n hakuilmoituksessa mainitulla tavalla nopeavaikutteisista moduuleista. Moduulikoulutusmallia esitettiin sekä koodaajakoulutukseen, minimitutkintoihin että muuntokoulutukseen, Neittaanmäki sanoo.

– Painopistealat hakemuksessamme olivat juuri OKM:n hakemuksessa mainitut alat: ohjelmistotekniikka, rakennusala ja sote, joilla aloilla teemme myös laaja-alaista tutkimusta, Neittaanmäki sanoo.

Lisäksi Jyväskylän yliopisto teki hänen mukaansa myös Fitech-yhteistyötä vaaditulla tavalla.

– Tein huolellista työtä yhdessä varadekaani Timo Tiihosen kanssa ja perustelimme hakemuksemme kohta kohdalta.

Koulutustarve oli Neittaanmäen mukaan analysoitu ely-keskukselta saadun työnhakijatiedon pohjalta.

– Vastasimme myös valmistelijan tarkentaviin kysymyksiin.

Korkeakoulupolitiikan vastuualueen johtaja Birgitta Vuorinen OKM:stä huomauttaa kuitenkin, että Keski-Suomeen saatiin rahoitusta Jyväskylän ammattikorkeakoululle.

– Se on mukana kolmessa teknologia- ja koodarihankkeessa, joille myönnettiin yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, Vuorinen sanoo.