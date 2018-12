Jyväskylän yliopisto kehittää oman kryptovaluutan – aluksi Now-valuutta toimii maksuvälineenä yliopiston kahvilassa

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta perustaa ensi vuonna oman kryptovaluutan nimeltä Now.

Ensisijaisena tavoitteena on saada Now-valuutta toimimaan monipuolisesti Jyväskylässä, mutta tietojärjestelmätieteen professori Pekka Abrahamsson näkee myös mahdollisuuksia laajentaa valuutta Pohjoismaiden alueella toimivaksi.

Samaan aikaan Euroopan unionissa luodaan lainsäädäntöä kryptovaluuttojen rajoittamiseksi. Abrahamsson perustelee kokeilua sillä, että yliopistomaailma on luotettava ja vastuullinen kokeiluympäristö.

– Jyväskylän yliopistosta löytyy laajaa liikemaailman ja teknologian osaamista, jota projektissa voidaan käyttää hyväksi.

Valuutan lanseeraaminen on silti maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen yliopistoprojekti.

– Mukana on väitöstyötä tekeviä tutkijoita, jo väitelleitä tutkijoita sekä professoreita. Osaamispääomaa on, mutta meillä ei vielä ole hankkeelle rahoitusta, Abrahamsson kertoo.

Rahoituksen puute ei estä silti hankkeen alullepanoa.

– Projektia voidaan edistää kuitenkin jo laboratoriotasolla.

Abrahamssonista tuli Jyväskylän yliopiston professori viime vuonna. Hän suhtautuu kryptovaluuttoihin intohimoisesti. Abrahamsson on aiemmin työskennellyt esimerkiksi Norjassa, jossa hän huomasi käteismaksamisen hävinneen. Kryptovaluutan perustamisen ongelmat ovat sijoittamisen lisäksi Suomen lainsäädännössä.

– Suomessa lainsäädäntö vaikeuttaa lanseeraamista. Valuutan toteuttavan yrityksen pitäisi sijaita esimerkiksi Virossa.

Jyväskylän yliopiston Now-valuutan on aluksi tarkoitus toimia maksuvälineenä yliopiston kahvilassa, Kryptocafessa. Jos valuutan tarjoamien palveluiden määrää onnistutaan lisäämään, siihen on myös kannattavampaa sijoittaa. Abrahamsson näkee suunnitellussa kryptovaluutassa monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

– Perustulomallia, mistä on tällä vaalikaudella ollut puhetta, voitaisiin kryptovaluutan avulla testata konkreettisesti, Abrahamsson toteaa.

Sijoittajan näkökulmasta kryptovaluutan arvoa kasvattaa sen riippumattomuus maailman taloussuhdanteista verrattuna johonkin monikansalliseen yritykseen. Esimerkiksi Bitcoiniin jo alkuvaiheessa sijoittaneet ovat voineet tienata omansa takaisin yli tuhatkertaisena. Bitcoinin, ja muiden kryptovaluuttojen kurssien laskeminen on haasteellista, koska niiden arvot vaihtelevat jopa kymmeniä prosentteja eri lähteiden välillä.

– Kryptovaluutta on kuin moderni oravannahka. Sillä ei ole määrittäjää, kuten pankki, vaan arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, Abrahamsson sanoo. Pahimmillaan kryptovaluutta voi olla vain tyhjiä lupauksia.

Luottamus kryptovaluuttoihin on kärsinyt viime aikoina maailmalla. Tunnetuimman kryptovaluutan, Bitcoinin, markkina-arvo on sukeltanut huomattavasti. On myös monia kryptovaluuttoja, jotka ovat paljastuneet huijauksiksi. Kryptovaluutat perustuvat salaiseen verkkoviestintään, joten niitä on mahdollista myös hakkeroida ja jopa varastaa.

Monet asiantuntijat uskovat, että turvallisempia sijoituskohteita kryptovaluuttojen sijaan ovat kryptovaluuttojen markkinointiin erikoistuneet yritykset. Esimerkiksi jyväskyläläinen Prasos Oy kasvaa vauhdilla kryptovaluuttojen markkina-alustana, kun uusia myytäviä valuuttoja syntyy jatkuvasti.