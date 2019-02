Jyväskylän yliopiston Neittaanmäestä tuli UNESCO-professori – Tavoitteena tutkia, miten suomalaista digiosaamista voitaisiin hyödyntää kehittyvissä maissa

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on myöntänyt nimikkoprofessuurin Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan professori Pekka Neittaanmäelle. Asia julkistettiin perjantaina.

Jyväskylän yliopisto ja UNESCO ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteistyöhankkeesta, jonka kohteena on digitaalisten alustojen hyödyntäminen yhteiskunnallisena muutosvoimana.

– Tavoitteena on selvittää digitaalisten palvelualustojen soveltuvuutta kehittyvien maiden ympäristöihin. Sovellusalueita ovat muun muassa suomalainen koulutusjärjestelmä, terveydenhuoltojärjestelmä ja muut julkiset palvelut. Tehtävään liittyy laaja kansainvälinen tutkijoiden ja yritysten yhteistyöverkosto, professori Pekka Neittaanmäki toteaa Jyväskylän yliopiston tiedotteessa.

Neittaanmäki nimetään hankkeen johtoon UNESCO-professoriksi toukokuun alusta alkaen.

– Neittaanmäen meriitit tuntien hankkeelta on syytä odottaa merkittävää tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen painottaa.

Suomessa on tällä hetkellä seitsemän UNESCO-professuuria. Niistä kaksi on Jyväskylän yliopistossa. Toinen Jyväskylän yliopiston UNESCO-professuuri on kehitysneuropsykologian professori Heikki Lyytisellä, jonka oppituoli liittyy lukutaidon kehittämiseen.

Tuetaan verkostoitumista

Nelivuotisella UNESCO-professuurilla tuetaan maailmanlaajuista ja monitieteistä verkostoitumista digitaalisten alustojen tutkimiseksi ja hyödyntämiseksi muuttuvassa maailmassa.

Tutkimus- ja kehitystyö kohdistuu sekä teollistuneiden että nousevien talouksien haasteisiin. Erityisinä kohdealueina ovat Afrikan maat, Pakistan ja Intia sekä muutamat Etelä-Amerikan maat.