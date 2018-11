Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle myönnettiin komea tunnustus – samalla siitä tuli osa viiden prosentin valiojoukkoa

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle ollaan myönnetty marraskuun lopulla arvostettu AACSB-akkreditointi, yliopisto kertoo tiedotteessaan.

The Association to Advance Collegiate Schools of Business -litaniana tunnettu akkreditointi on kansainvälisesti merkittävin kauppatieteelliselle koulutusyksikölle myönnettävä korkealaatuisen opetuksen ja tutkimuksen tunnustus.

Kaikista alan yksiköistä maailmassa sen on saanut vain noin viisi prosenttia.

Kauppakorkeakoulun vahvuuksiksi arviointiryhmä mainitsi muun muassa koulun vahvan ja vakaan johdon sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden välisen kannustavan kulttuurin.

– Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä. Akkreditointi on iso asia niin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoululle kuin koko yliopistolle. Aktiivinen, systemaattinen ja pitkäaikainen toimintamme kehittäminen on tiivistynyt viisivuotisessa akkreditointiprosessissa, kauppakorkeakoulun dekaani, professori Hanna-Leena Pesonen kertoo tiedotteessa.

Akkreditoinnin kansainvälinen vertaisarviointiryhmä vieraili kauppakorkeakoulussa lokakuun 2018 alussa ja tarkasteli muun muassa henkilökunnan pätevyyttä, tutkimustulosten laatua sekä vaikuttavuutta ja tutkinto-ohjelmien toteutusta. AACSB-akkreditointi edellyttää jatkuvaa laadun parantamista sekä toiminnan kehittämistä. Akkreditoinnin jatkuminen arvioidaan viiden vuoden välein.

Akkreditointi on Suomessa Jyväskylän lisäksi myönnetty Oulu Business Schoolille, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle ja ruotsinkieliselle Hankenin kauppakorkeakoululle.