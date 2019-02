Jyväskylän yliopiston professori jyrähtää: Metsien hakkuita hillittävä

Taikasana metsä. Suomalaisten ylpeys. Vihreää kultaa.

Ilmastoahdistuksen keskellä metsille ladataan kovat odotukset. Puusta tai sen kuiduista valmistetut tuotteet ovat suosionsa huipulla.

Metsästä ei kuitenkaan riitä kaikille ja kaikkeen, sanoo Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen.

Kun siirrytään täysi hönkä päällä fossiilitaloudesta kohti biotaloutta, esimerkiksi muovia korvataan puuperäisillä pakkausmateriaaleilla, ja puun tarve kasvaa jatkuvasti.

– Poliittisesti on päätetty pyrkiä lisäämään hakkuumääriä entisestään, mutta sitä ei usein tiedosteta, että puunkäytölläkin on varjopuolensa. Tutkimusten mukaan hakkuumäärien jatkuva lisääminen on uhka monimuotoisuudelle, ja sitä kautta ekosysteemien toiminnalle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Pehmopaperit ja pakkausmateriaalit ovat nopeakiertoisia tuotteita, joiden materiaalissa oleva hiili palaa takaisin ilmakehään alle viidessä vuodessa.

– Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta parasta olisi sellainen metsien käyttö, jossa metsistä otettu puuaines ja siihen sitoutunut hiili pysyisivät poissa ilmakehästä mahdollisimman pitkään, Mönkkönen sanoo.

Tällaisena ilmastotekona hän pitää esimerkiksi betonin korvaamista puurakentamisella.

Hakkuumääriä on Suomessa lisätty kymmenen vuotta, ja erityisen kiihtyvällä tahdilla viisi viime vuotta.

Metsien kasvu kyllä sallii sen, että Suomessa metsien hakkuut lisääntyvät, sillä kasvu on yli 100 miljoonaa kuutiota vuodessa. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan suurin taloudellisesti kestävä vuotuinen hakkuumäärä on yli 80 miljoonaa kuutiota. Metsäkeskuksen ennakkoarvio vuoden 2018 hakkuumääristä on noin 78 miljoonaa kuutiometriä, eli valtakunnallisesti ollaan jo lähenemässä suurinta taloudellisesti kestävää tasoa.

– Pystymme kyllä harjoittamaan kestävää metsätaloutta laajassa mitassa, mutta hakkuiden voimakas lisäys ei ole ollut ekologisesti kestävää, Mönkkönen sanoo.

– Meidän pitäisi voimaperäisesti lisätä metsien suojelua ja esimerkiksi eliöstön monimuotoisuudelle välttämättömän lahopuun määrää, mikäli haluamme nykytilanteessa turvata metsäluonnon monimuotoisuuden.

Jos metsiä hakataan liikaa, se pienentää niin sanottua hiilinielua eli sitä, miten paljon enemmän metsät sitovat ilmakehästä hiiltä kuin vapauttavat sitä.

Monimuotoisuuden häviämisestä taas tunnetuin esimerkki lienee pölyttäjähyönteisten väheneminen maailmassa niin, että se uhkaa jo ruoantuotantoa.

– Mehiläisiä ja kimalaisia on kutsuttu lentäviksi dollareiksi. Jos ihminen joutuu pölyttämään kasveja käsin, se tulee kalliiksi ja sadot vähenevät, Mönkkönen sanoo.

Edellä mainittu lahopuu on tärkeä juuri metsän hyönteisten kannalta. Mönkkönen muistuttaa, että ekosysteemit romahtavat ilman pieniä ryömijöitä. Kaikista Suomessa elävistä lajeista jopa neljäsosa on riippuvaisia lahopuusta.

– Lahopuun lisääminen kuitenkin edellyttää sitä, että metsistä korjataan pois vähemmän puita. Mutta niinpä, se on aina jonkun kukkarosta pois, kun pitää jättää korjaamatta puuta, Mönkkönen toteaa.

Pyörä alle, ja pihviä vain juhlapöytään

– Mehän voisimme palata pikkuisen ajassa taaksepäin ja syödä lihaa ikään kuin juhlaruokana, ehdottaa soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen.

Ilmastonmuutosta ei hänen mukaansa pystytä torjumaan vain korvaamalla fossiilisia materiaaleja biopohjaisilla. Vain kulutuksen ja päästöjen voimakas vähentäminen auttaa.

– Meidän on pakko tinkiä elintasostamme. Esimerkiksi naudanlihan syömisen vähentämisellä on oikeasti suuri merkitys, sanoo professori, joka itse pyrkii elämään kuten opettaa.

57-vuotias Mönkkönen on hankkinut kaasuauton, ja pyrkii pyöräilemään työmatkansa Jyväskylän yliopiston Ylistön kampukselle.

Pian hän jakaa erityisesti luonnonvarojen käyttöön liittyvää tietämystään myös Suomen poliittisille päättäjille. Mönkkönen on nimitetty Kestävän kehityksen paneelin jäseneksi toimikaudelle 2019–2021.

– Yritämme löytää kokonaiskäsityksen, miten Suomessa, ja globaalistikin, voitaisiin edistää kestävää kehitystä, hän sanoo.

Paneelissa pohdittavia teemoja ovat Mönkkösen mukaan ainakin ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja sen kaventuminen sekä näihin liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset, kuten hyvinvoinnin ylläpitäminen, ihmisten terveydestä huolehtiminen sekä ympäristömuutosten aiheuttamien kustannusten tasapuolinen jakautuminen.