Jyväskylän yliopiston professorille saksalaissäätiön tunnustuspalkinto – arvo 60 000 euroa

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen professori Kari Rissaselle on myönnetty saksalaisen Alexander von Humboldt -säätiön tunnustuspalkinto.

Palkinto on 60 000 euron arvoinen ja myönnetään merkittävistä ansioista tutkijanuran koko ajalta.

Jyväskylän yliopiston mukaan Rissanen pääsee palkinnon myötä toteuttamaan valitsemiaan tutkimushankkeita yhteistyössä Saksassa toimivien asiantuntijoiden kanssa.

Rissanen on kansainvälisesti tunnettu supramolekyylikemian, nanokemian ja röntgenkristallografian asiantuntija. Hän on myös toiminut orgaanisen kemian akatemiaprofessorina.

Rissanen on toinen suomalainen, jolle palkinto on myönnetty. Sen on saanut myös professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta.