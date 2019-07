Jyväskylän yliopiston taloustieteen opiskelija elikeinoministeri Katri Kulmunin erityisavustajaksi

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) on kutsunut erityisavustajikseen Arttu Karilan ja Jenny-Katariina Hasun, jotka aloittavat työnsä välittömästi.

Karila opiskelee Jyväskylän yliopistossa taloustieteitä ja on Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsen. Aiemmin Karila on työskennellyt muun muassa eduskunta-avustajana, prosessityöntekijänä paperiteollisuudessa sekä toiminut Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtajana.

Karila oli mukana myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2016. Karila avustaa elinkeinoministeriä erityisesti energia- ja ilmastoasioissa. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden ylioppilas ja kotoisin Jämsänkoskelta.

Jenny Hasu on Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on Kouvolan kaupungin tulevaisuusjaoston puheenjohtaja. Aiemmin Hasu on työskennellyt kansanedustajan avustajana, Allianssi ry:llä ja Institute for Advanced Studies -yksikössä Wienissä.

Hasu avustaa elinkeinoministeriä erityisesti aluekehitysasioissa. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri ja kotoisin Kymenlaaksosta.

Ministeri Kulmunin erityisavustajana on jo aloittanut Kari Jääskeläinen, jonka vastuulla on ministerin avustaminen yritys- ja työllisyysasioissa ja ministerin viestintäasioissa. Kulmunin valtiosihteerinä toimii Jari Partanen.