Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta uudisti linjojaan – JYY määritteli itsensä feministiseksi organisaatioksi

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY on määritellyt itsensä päivitetyn linjapaperin myötä feministiseksi organisaatioksi.

Yhdenvertaisuus on ollut ylioppilaskunnan strategisissa ydinarvoissa jo pitkään, joten kokonaan uudesta asiasta ei ole kyse.

– JYY on tehnyt jo vuosia töitä, jotta jokainen opiskelija voisi esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, toimintakykyyn, ihonväriin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta elää hyvää ja syrjinnästä vapaata elämää. Yliopistomaailmassa on tehtävä vielä paljon sen eteen, että toiminta on aidosti yhdenvertaista ja saavutettavaa, kertoo edustajiston puheenjohtaja Nella Heikinmäki.

JYY:n edustajisto hyväksyi tiistaina kokouksessaan uudistetun yleispoliittisen linjapaperin, jossa määritellään ylioppilaskunnan kantoja muun muassa korkeakoulupolitiikkaan, opiskelijoiden toimeentuloon ja Jyväskylän seudun kehittämiseen.

Yleispoliittisen linjapaperin lisäksi edustajisto käsitteli kokouksessaan omistajaohjauksen periaatteita, ylioppilaskunnan perussääntöä, ylioppilastalo Ilokiven kehittämistä sekä vuoden 2019 toimintaa.