Jyväskylän yliopistosäätiölle on kertynyt sadassa vuodessa miljoonaomaisuus

Jyväskylän yliopistosäätiö juhli satavuotista taivaltaan kuluneen viikon perjantaina. Juhlallisuuksia vietettiin Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa kutsuvierastilaisuudessa. Paikalla oli satapäinen joukko yleisöä.

– Yliopiston ystäviä, kuten itse itseämme juhlassa nimitimme, säätiön asiamies Minna Nirkkonen tokaisee.

Jos ihan tarkkoja ollaan, Jyväskylän yliopistosäätiö ei ole satavuotias, sillä se perustettiin vuonna 1999. Sen sijaan Jyväskylän yliopistoyhdistys sai alkunsa vuonna 1918. Säätiö perustettiin jatkamaan yhdistyksen toimintaa. Samalla haluttiin alkaa painottaa enemmän yliopiston tukemista ja taustavaikuttamista.

– Yhdistyksellä oli aikanaan hyvin laajaa operatiivista toimintaa: oli muun muassa tieteellinen kirjasto, erilaisia julkaisuja ja kahviloita. Myös kirjakustantamo Weilin+Göösin osakkeita oli ostettu, Nirkkonen kertoo.

– Sitten 90-luvun loppupuolella todettiin, että yhdistyksen roolia haluttiin muuttaa operatiivisesta toimijasta yliopiston tukijaksi. Siinä yhteydessä perustettiin säätiö.

Säätiön toiminnan ajatus on Nirkkosen mukaan edelleen sama kuin se oli 1900-luvun alussa: "yliopiston asian ylläpitäminen", kuten säätiön säännöissä todetaan. Käytännössä tavoitteeseen pyritään kahdella tavalla.

– Jaamme ensinnäkin apurahoja ja palkintoja, joilla haluamme nostaa esiin yliopiston eri tieteenaloilla ansioituneita toimijoita, Nirkkonen sanoo.

– Lisäksi tänä päivänä yhä tärkeämpää on rakentaa yhteistyötä yliopiston ja elinkeinoelämän välillä. Tätä tehdään erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa sekä vuosittaisissa vierailuissa Keski-Suomen maakunnan alueisiin ja yrityksiin.

Yliopiston asiaa pidetään yllä leveillä hartioilla. Säätiön omaisuus on Nirkkosen mukaan kutakuinkin 3,1 miljoonaa euroa. Pääoma on Jyväskylän Yliopistorahaston peruja. Rahaston perusti jo vuonna 1860 Jyväskylän piirilääkäri, kulttuurivaikuttaja Wolmar Schildt. Rahasto siirtyi vuonna 1918 perustetun Jyväskylän yliopistoyhdistyksen omistukseen. Vuosien saatossa kasvanut varallisuus siirrettiin puolestaan yliopistosäätiölle sen perustamisvuonna 1999. Säätiön omaisuus on sijoitettu eri kohteisiin, joista saatavilla tuotoilla säätiön toimintaa pyöritetään.

Varojen käytöstä päättää säätiön kuusihenkinen hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtaja on Peurunka Oy:n puheenjohtaja Seppo Virta. Säätiön toimintaa puolestaan valvoo 24 jäsenen hallintoneuvosto, johon kuuluu niin elinkeinoelämän vaikuttajia kuin kuntapäättäjiä Keski-Suomesta. Hallintoneuvostossa puhetta johtaa Jyväskylän entinen kaupunginjohtaja, kaupunkineuvos Markku Andersson.