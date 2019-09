Jyväskylän yllä lennellyt helikopteri ihmetytti illalla ja yöllä – kyseessä kadonneen 62-vuotiaan miehen etsintä

62-vuotiaan Jyväskylässä kadonneen miehen etsinnät jatkuvat tänään keskivikkona, kertoo poliisi.

Miestä on etsitty tiistai-illasta lähtien. Viimeisin mahdollinen havainto kadonneesta keljonkaalaismiehestä on ulkoilureitiltä Taka-Keljosta läheltä Ladun majaa tiistai-illlata noin kello 18.

Tiistaina miestä etsittiin muun muassa helikopterin, dronen ja koirien avulla ja mukaan etsintöihin hälytettiin myös Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa). Etsinnät lopetettiin yöllä tuloksettomina, mutta niitä jatketaan tänään keskiviikkona.

Myös Keskisuomalaisen toimitukseen on tullut useita lukijoiden havaintoja illalla ja yöllä Jyväskylän yllä lentäneestä helikopterista.

Poliisi pyytää myös yleisöhavaintoja kadonneesta. Mies on 180 senttiä pitkä, hoikka ja hänellä on harmaat hiukset. Miehen yllä on harmaa verkkatakki ja siniset farkut. Päässään hänellä on lippalakki ja jaloissaan lenkkikengät.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.