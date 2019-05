Jyväskylässä Seppälän Prismassa iloittiin sunnuntaina tuoreesta lottomiljonääristä: "Olinkohan se minä, joka voittokupongin myi?", pohti myyjä Janina Hietajärvi

Seppälän Prismassa Jyväskylässä vallitsi sunnuntaina iltapäivällä kahden jälkeen arkinen tunnelma. Asiakkaiden virta ruokaostoksille, kahville ja ravintoloihin sekä muihin liikkeisiin jatkui normaaliin tapaan.

Silti juuri täältä oli ostettu lottokuponki, jolla irtosi lauantain arvonnassa huimat kahdeksan miljoonaa euroa. Sentään jotain poikkeavaakin paikan päältä löytyi. Asiakaspalvelupisteen myyjä Janina Hietajärvi esitteli toimittajalle ja kuvaajalle Veikkauksen edustajan aamulla pisteelle tuomaa onnittelukorttia ja kukkakimppua.

– Olinkohan se minä, joka tuon voittoisan kupongin myi, pohti Hietajärvi hymyillen.

Hietajärvi on ollut myyjänä asiakaspalvelussa noin kuusi vuotta.

– Näin isoja voittoja ei ole meillä aiemmin pelattu, eli loton päävoittoa ei ole aiemmin tänne osunut. Jotain tuhansien eurojen arpavoittoja tai totovoittoja on tullut. Ja työkaveri muisteli, että Eurojackpotista on joku isompikin, satojen tuhansien eurojen voitto tullut, kertoi Hietajärvi.

Hietajärvi arvioi, että uutinen lottovoittajan kupongin pelaamisesta juuri Seppälän Prismassa ei heti vaikuttanut Veikkauspisteen vilkkauteen.

– Tänään on ollut ihan tavanomaisen vilkas meno. Toki tuota onnittelukorttia on paljon katseltu ja asiakkaat ovat aiheesta jutelleet. Varmasti kun sana enemmän kiirii, se voi vaikuttaa meidän asiakasmääriin, sanoi Hietajärvi.

– Yksi asiakas tuossa jo sanoi, että eihän se salama kahta kertaa samaan puuhun iske, mutta kyllä se voi iskeä, hän naurahti.

Hietajärvi kertoi itsekin lottoavansa säännöllisesti.

– Tällä viikolla jäi kuponki laittamatta. Jos iso voitto kolahtaisi kohdalle, lähtisin ainakin matkalle, vaikka Karibialle, kommentoi Hietajärvi.

Asiakaspalvelupisteellä asioineet Aki Lahtinen, 29 ja Karoliina Malinen, 27, kertoivat jo pohtineensa, kenelle jättipotti napsahti.

– Jyväskylä on kuitenkin aika pieni kaupunki. Jos lottovoitto jollekin osuu, saattaisihan se täällä jotenkin näkyä verrattuna johonkin Helsinkiin, Lahtinen kommentoi.

Itse nuoripari lottoaa noin kerran kuussa. Isoille rahoille löytyisi sopivia käyttökohteita helposti.

– Varmaan maksettaisiin ensin pois tulevat häät sekä asuntolaina, eli velat pois ensin. Menemme kesällä naimisiin, Malinen kommentoi.

Lahtinen uskoo, että iso potti muuttaisi omaa elämää pysyvästi.

– Tuskin kukaan voi rehellisesti sanoa, ettei miljoonapotti muuttaisi elämää. Veikkaan, että itse jatkaisin jollain tavalla työntekoa, että pysyisin järjissäni, Lahtinen sanoi.

– Tottakai auto ja asunto ja kaikki tällainen menisi uusiksi, johonkinhan se raha pitäisi käyttää. Myös perheenjäsenille menisi varmaan jotakin, kommentoi Lahtinen.

Pirkko Aaltonen, 71, kertoi lottoavansa korkeintaan kerran kuussa, useimmiten Seppälän Prismassa tai R-kioskilla.

– Tällä viikolla ei tullut itse lotottua. Mies lottosi, mutta ei osunut voittoa kohdalle. Joku onnellinen sen potin nyt sai, Aaltonen kommentoi.

Aaltosen mielestä spekulointi siitä, kenelle voittovoitto meni, on hieman turhaa.

– Eihän sitä voi mitenkään tietää, hän sanoi.

Aaltonen arvioi, että omaan elämään iso voitto vaikuttaisi, mutta rahoista hyötyisivät myös läheiset.

– Varmaan lapsille antaisin aika paljon, ventovieraille en lahjoittaisi, Aaltonen kommentoi.

Omalle kohdalle Aaltosella ei ole koskaan osunut isoja potteja.

– Yleensä mulla on huono arpaonni. Lotossa on enimmillään tainnut olla neljä oikein. Joskus ikuisuus sitten voitin Kenosta 800 euroa. Se on suurin voittoni, ja se meni ihan elämiseen, kertoi Aaltonen.

Jyväskylässä asuva Tiina Hakala, 27, ei usko, että ison lottopotin pelaaminen Seppälän Prismassa vaikuttaa hänen omaan lottointoonsa.

– Lottoan harvemmin kuin kerran kuussa, useimmiten Keljonkeskuksessa. Kiva, että voitto joskus osuu Jyväskyläänkin. Ehkä tästä vähän tulee inspiraatiota, että voisi enemmänkin lotota, hän sanoi.

Hakala on pohtinut, mitä isolla potilla voisi tehdä.

– Varmaan ekana sitä varaisi jonkun reissun jonnekin. Ehkä sitä hankkisi paremman auton. Jos tulisi miljoonien potti, pitäisi myös pohtia, tarvitseeko vielä tehdä töitä, voisin ehkä kokeilla jotain uutta, Hakala kommentoi.

Jyväskyläläinen Juha Niiranen, 44, luki uutisen ison lottovoiton pelaamisesta Seppälän Prismalla sunnuntaiaamuna verkkolehdestä.

– Toisaalta ihmiset liikkuvat nykyisin niin paljon, että voittaja voi olla mistä päin Suomea tahansa. En pidä ollenkaan varmana, että pelaaja on edes keskisuomalainen, kommentoi Niiranen.

Niiranen itse ei ole lotonnut moneen vuoteen.

– Se on vaan jostain syystä jäänyt. Voi olla, että tällainen voitto lisää lottoamishalukkuutta. Ehkä ensi viikolla laitan loton vetämään, hän pohti.

Niiranen arvioi, että miljoonapotin voittaminen muuttaisi omaa elämää paljon.

– Olen yksityisyrittäjä, ja voi olla että jos iso voitto tulisi, luopuisin nykyisestä työstä. Jonkinlainen kiinteistösijoittaminen voisi siinä tilanteessa kiinnostaa, sanoi Niiranen.

Niiranen kertoo voittaneensa lotosta kerran kymmenen euroa.

– Sillä summalla ei vielä elämä kauheasti muuttunut, hän naurahti.