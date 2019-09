Jyväskylässä avattiin kaksi yksityistä hirsipäiväkotia – "Henkilökunnan kokemus on, että sairastaminen on vähentynyt"

Jyväskylän Keljonkankaalla ja Kauramäessä on lähes yhtä aikaa valmistunut kaksi hirsirakenteista päiväkotia. Molemmat ovat yksityisten päiväkotiketjujen päiväkoteja.

Kauramäen Kauratähti on Tähtipäiväkodit Oy:n 84-paikkainen luonto- ja liikuntapäiväkoti. Yhtiö voitti kaupungin järjestämän tonttikilpailun Kauramäen uudella asuinalueella yhteistyössä Suomen Hoivatilojen kanssa. Tähtipäiväkodeilla on Jyväskylässä kuusi päiväkotia ja Kauratähti on yhtiön ensimmäinen hirsirakenteinen.

Pilke päiväkotien uusi hirsinen päiväkoti Verso on ketjun kolmas päiväkoti Jyväskylässä. Hoitopaikkoja on 96 lapselle ja luonto on myös tässä päiväkodissa tärkeä teema ja oppimisympäristö.

Maanlaajuisesti toimivalla Pilkkeellä on kaikkiaan 128 päiväkotia ja perusopetuksen iltapäivätoimintaa 24 koululla pääkaupunkiseudulla. Keljonkankaan Verso on yhtiön 11. hirsipäiväkoti ja lisää rakennetaan vauhdilla.

Pilke päiväkodit ja Mediset Hoivarakentajat Oy käynnistivät 2017 Honkarakenteen kanssa hankkeen, jossa rakennetaan 34 hirsipäiväkotia vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Minna Martikainen kertoo, että ensi vuonna valmistuu ainakin neljä uutta hirsirakenteista päiväkotia eli tavoitteessa lähestytään puoliväliä.

Hirsirakentaminen on vahva imagotekijä terveellisen sisäilman ja melua vähentävän ominaisuutensa sekä ympäristötekijöiden takia. Martikaisen mukaan rakentamiskustannus on noin 5–8 prosenttia kalliimpi verrattuna tavalliseen puurakenteiseen päiväkotirakennukseen, jollaisia ­yhtiön useat kiinteistöt ovat.

– Olemme laskeneet, että kalliimpi rakennuskustannus saadaan kuitenkin takaisin käyttökustannuksissa elinkaaren aikana, kertoo Martikainen.

Yhtiön ensimmäinen hirsipäiväkoti avattiin Auraan pari vuotta sitten.

– Tutkimustietoa ei vielä ole, mutta henkilökunnan kokemukset ovat, että sairastaminen on vähentynyt, kertoo Martikainen.

Myös melutaso on laskenut, koska hirsi imee ääntä eikä kaiu, kuten useat muut seinämateriaalit.

Laukaan Vihtavuoreen valmistui vuosi sitten yksi Tähtipäiväkotien hirsipäiväkoti. Sen johtaja Jaana Rainio siirtyi nyt uuteen Versoon.

– Yllätyin akustiikasta, miten hyvin puu ja katon puukuitu­levyt imevät ääntä, kertoo Rainio vuoden kokemuksellaan.

Jyväskylän kaupunki tavoittelee puurakentamisen lisäämistä. Poliittista tahtotilaa on osoitettu kaupunginvaltuustoa myöten. Erona yksityisiin hankkeisiin on kuitenkin kokoluokka. Kaupungin omat hankkeet ovat yleensä yksityisiä hankkeita suurempia. Puurakentamisen vaihtoehtoa selvitettiin viimeksi Kortepohjan tulevalle päiväkotikoululle, joka on mittaluokaltaan noin kymmenkertainen verrattuna uusiin hirsipäiväkoteihin.

Tilapalvelun johtaja Mikko Lepo kertoo, että korkeamman hinnan lisäksi esteeksi muodostui se, että rakennuksesta olisi tullut väistämättä 2–3-kerroksinen. Se olisi lisännyt elinkaaren aikaista rungon värähtely- ja kosteusriskiä ja siten nostanut elinkaarikustannusarviota.

Seuraava puurakentamisen selvityskohde kaupungin omissa hankkeissa on Kuokkalan Pohjanlammen päiväkoti, jonka hankesuunnittelu alkaa ensi vuonna.