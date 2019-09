Jyväskylässä jo 28 taloyhtiössä on kielletty parvekkeella tupakointi – näin kielto on vaikuttanut kerrostalossa Aittorinteellä

Aiempaa harvemman taloyhtiön parvekkeella saa tupakoida Jyväskylässä. Elokuussa 2016 tiukentunut tupakkalaki mahdollisti sen, että taloyhtiöt voivat hakea kunnilta tupakointikieltoa parvekkeille.

Mahdollisuuteen on myös tartuttu. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveystarkastaja Pirjo Lonka-Huotarin mukaan tähän mennessä 28 taloyhtiöön Jyväskylässä on määrätty parveketupakointikielto. Kieltojen hakeminen on lisääntynyt vuosi vuodelta.

– Vuonna 2017 kieltoja määrättiin kolmeen, viime vuonna kymmeneen ja tänä vuonna 15 taloyhtiöön tähän mennessä, lisäksi yksi hakemus on vireillä, Lonka-Huotari kertoo.

Kieltopyyntöjen käsittely on työllistänyt viranomaisia pahimmillaan ruuhkaksi asti.

– Alkuvuodesta meillä oli ruuhkaa, jolloin muutamia hakemuksia oli jonossa, Lonka-Huotari kommentoi.

Asunto-osakeyhtiö Väliaitankatu 5 kielsi parveketupakoinnin keväällä. Jyväskylän Aittorinteellä sijaitsevan taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaius Kuusimurron mukaan yhtiökokouksen päätöksestä kiellon voimaansaamiseen meni noin puoli vuotta.

– Taloyhtiön yhtiökokous päätti asiasta heinäkuussa 2018, hakemus kaupungille lähti lokakuussa ja parveketupakoinnin kieltävä päätös tuli voimaan helmikuun lopussa, Kuusimurto kertoo

Ennen kiellon hakemista tiedusteltiin talon asukkaiden näkemyksiä asiasta kirjallisella kyselyllä.

– Tämä teetti jonkin verran työtä. Yksi asukas vastusti kuulemiskierroksella kieltoa, mutta hänkin on sopeutunut päätökseen, Kuusimurto kommentoi.

Kuusimurron mukaan parveketupakointikieltopäätöksen hakeminen kaupungilta maksoi noin 800 euroa.

Yhtiökokous päätti heinäkuussa 2018 myös kieltää tupakoinnin yhtiön pihalla kymmenen metrin säteellä talon seinistä

Väliaitankatu 5:ssa asuva Gunnar Manner, 35, on ollut parveketupakointikieltoon tyytyväinen.

– Aiemmin asuntoon saattoi tulla parvekkeiden kautta tupakansavua, ja parvekkeen ovea oli pidettävä kiinni. Nyt myös lapset voivat viettää aikaa parvekkeella ilman että kärsivät tupakansavusta, Manner kertoo.

Mannerin mukaan taloyhtiön pihalle parveketupakointikiellon myötä tehtyä tupakkapaikkaa käytetään päivittäin.

– Sosiaalinen kanssakäyminen on lisääntynyt, kun tupakkapaikalle kokoontuu ihmisiä, Manner kommentoi.

Taloyhtiön pihan tupakointipaikka on Kaius Kuusimurron mukaan noin 15 metrin päässä talon seinästä.

– Osa asukkaista kokee, että sieltä tulee yhä savua sisälle. Harkinnassa on, mitä sen suhteen teemme, kertoo Kuusimurto.

Osa asukkaista on Kuusimurron mukaan toivonut, että koko taloyhtiön piha ja huoneistot saataisiin savuttomiksi.

– Siihen emme ole tässä vaiheessa lähdössä. Uusissa taloyhtiöissä tämän toteuttaminen lienee helpompaa, pohti Kuusimurto.

Ympäristöterveystarkastaja Pirjo Lonka-Huotarin mukaan parveketupakointikieltohakemuksen käsittelyaika on Jyväskylässä keskimäärin kolmesta neljään kuukautta ja käsittelykustannukset 800 eurosta ylöspäin.

Tupakoinnin rajoituksia pohtinut työryhmä ehdotti toukokuussa 2018 asunto-osakeyhtiölain muuttamista niin, että tupakointikiellosta parvekkeilla tai asunnoissa voitaisiin jatkossa päättää taloyhtiöissä enemmistöpäätöksellä. Vielä ehdotus ei ole edennyt.

– Tämä olisi hyvä uudistus, joka yksinkertaistaisi prosessia, sanoo Lonka-Huotari.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen Meri Paavolan mukaan toistaiseksi työryhmän ehdotus ei ole edennyt.