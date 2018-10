Jyväskylässä kävellään lauantaina mustissa ihmiskauppaa vastaan

Jyväskylässä järjestetään tulevana lauantaina toista kertaa ihmiskauppaa vastustava kävelytapahtuma.

Tapahtuma on osa maailmanlaajuista Walk for Freedom -tapahtumaa, joka järjestetään yli 50 maassa. Suomessa marssitaan Jyväskylän lisäksi Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Joensuussa.

Marssin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta ja kerätä varoja sen vastaiseen työhön.

Tapahtumassa mustiin pukeutuneet osallistujat kävelevät jonossa kaupungin läpi samalla kun ohikulkijoille jaetaan tietoa ihmiskaupasta. Kävely lähtee liikkeelle Kirkkopuistosta klo 14 ja kulkee keskustan alueella. Marssijat palaavat Kirkkopuistoon noin 40 minuutin päästä.

Tapahtuman takana on kansainvälinen A21–järjestö, ja Suomessa tapahtuman järjestelyissä on mukana V.A.L.O. – Ei orjuudelle -yhdistys. Järjestäjät muistuttavat, että Suomessa ihmiskauppaa on havaittu muun muassa ravintola-, rakennus- ja siivousaloilla.