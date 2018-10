Jyväskylässä kadonnutta 27-vuotiasta miestä etsitään sukeltamalla Jyväsjärvestä

Perjantain ja lauantain välisenä yönä kadonneen 27-vuotiaan miehen etsinnät jatkuvat Jyväskylässä sukeltamalla.

Poliisi teki erikoiskoirien avulla etsintöjä Kuokkalan sillan kupeessa tiistai-iltana. Keskiviikkona aamun valjettua etsintöjä jatketaan pelastuslaitoksen sukeltajien avulla. Varmoja viitteitä kadonneen joutumisesta vesistöön ei poliisin mukaan ole, vaan etsintöjä tehdään tarkistusluonteisesti.

Ville-Valtteri Stolt katosi Jyväskylässä perjantain ja lauantain välisenä yönä. Stolt poistui Kauppakadun yläpäässä sijaitsevasta ravintola Vakiopaineesta yhden jälkeen yöllä. Viimeisimmät havainnot miehestä ovat hieman ennen kello 02:ta Asema-aukiolta Asemakadun ja Hannikaisenkadun tuntumasta.

Kadonnut on 190 senttiä pitkä ja painaa 70 kiloa. Stoltin hiukset on ajettu toiselta puolelta lyhyiksi. Päällään hänellä oli katoamisyönä musta huppari, jossa on edessä valkoinen kuvio ja jalassaan olivat mustat farkut.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot ja tiedot kadonneesta virka-aikana numeroon 050 4560471.