Jyväskylässä keskeisillä väylillä voi olla ruuhkia työmaiden vuoksi – tilanne helpottuu joulukuussa

Jyväskylässä keskeisillä väylillä on käynnissä korjaus- tai rakennustyömaita, jotka vaikuttavat merkittävästi liikenteeseen.

Rantaväylälle Tourulasta suuntaavien on syytä varata matkaan kärsivällisyyttä varsinkin ruuhka-aikoina. Tämä johtuu siitä, että Tourulan eritasoliittymästä etelään eli Tampereen suuntaan mentäessä rampin päässä korjataan parhaillaan liikuntasaumalaitetta.

Liikuntasaumalaite rikkoutui toukokuussa. Saumalaitteen keskimmäinen rauta nousi oikealla kaistalla ylös. Vaurioitunut osa poistettiin sillasta ja sauman osa täytettiin tilapäisrakenteella toukokuussa. Kesän ajan sillalla oli väliaikainen liikuntasaumarakenne.

Uuden massaliikuntasauman rakentaminen alkoi maanantaina 29. lokakuuta, kertoo Destian työpäällikkö Jaakko Taipale.

– Korjaukset tehdään kolmessa vaiheessa niin, että yksi kaista kerrallaan on poissa käytöstä. Tällä viikolla pois käytöstä on oikeanpuoleinen Tampereen suuntaan menevä kaista, kertoi Taipale.

Taipaleen mukaan korjaustöiden pitäisi valmistua joulukuun alkupuolella.

– Liikuntasaumalaitteen rikkoutuminen on melko harvinaista. Tällaisessa ruuhkaisessa paikassa korjaustöiden toteuttaminen on haastavaa. Työalue on suojattu liikenteeltä, ja työt tehdään päiväsaikaan, sanoi Taipale.

Toinen liikennesumppu Kuokkalantiellä

Toinen näkyvä liikennettä haittaava työmaa on käynnissä Kuokkalantiellä Rauhanlahden voimalaitoksen vieressä. Alueella korjataan Akkalan siltaa. Korjaus haittaa liikennettä Kuokkalantiellä, jossa on liikennevalo-ohjaus.

Sillalla on käytössä työmaan kohdalla yksi 3,5 metriä leveä ajoneuvokaista, joka on liikennevalo-ohjattu. Kevyelle liikenteelle on 3,5 metriä leveä kaista, joka on eristetty työmaasta.

Työt käynnistyivät Akkalan ylikulkusillalla toukokuun lopussa. Korjaustyöt ovat Destian työpäällikkö Tomi Kortelaisen mukaan loppusuoralla.

– Torstaina tehdään viimeinen päällystekerros siihen. Liikennevalot ovat paikallaan ja toinen ajokaista on suljettu arviolta marraskuun loppuun, sillä teemme vielä nostokorista käsin sillan alapuolisia töitä. Ajokaista on suljettu sekä tienkäyttäjien että työntekijöiden turvallisuuden vuoksi, Kortelainen kertoi.

Kortelainen arvioi, että korjaustyöt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

– Silta on peruskorjattu. Uusittu on pintarakenteet, kaiteet ja reunapalkit sekä vesieristykset ja tehty korjaustöitä sillan alapuolisissa rakenteissa, listasi Kortelainen.

Jyväskylän Energia uusii runkovesiviemärin

Jyväskylän Energia rakentaa uuden runkojätevesiviemärin Taulumäelle. Töitä tehdään Taulumäentie 36–38:ssa Taulumäentien alitse, sillä jätevesiviemärilinja kulkee näiden kiinteistöjen välissä. Työt alkoivat keskiviikkona 7.11.

Uuden viemärin asennustyöt aiheuttavat poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä töiden alkuvaiheessa vain Priimuksen puolen kevyen liikenteen väylän käyttäjille, kertoo Jarmo Pakarinen Jyväskylän Energialta.

– Ajoradalle on tehty uusi suojatie, jolla kevyt liikenne ohjataan toiselle puolelle katua, kertoo Pakarinen.

Kun työ etenee, ohjataan ajoneuvoliikenne Taulumäentiellä vain toista kaistaa pitkin, eli Taulumäentien autoliikenne ruuhkaantuu hetkittäin.

– Tämä työvaihe yritetään tehdä mahdollisimman nopeasti, kertoo Pakarinen.

Työt kestävät noin kolme viikkoa eli noin marraskuun loppuun asti.

Jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä kehotetaan alueella erityiseen varovaisuuteen.

Hännilänsalmen sillalla tapahtuu myös

Keski-Suomen Ely-keskuksen yksikön päällikkö Jari Mikkosen mukaan lisäksi Keski-Suomessa Viitasaarella Hännilänsalmen sillalla toinen kaista on pois käytöstä torstain vastaisena yönä sekä torstain ja perjantain välisenä yönä korjaustöiden vuoksi.

– Työt alkavat iltakahdeksalta ja jatkuvat aamuyöhön saakka. Sillalla korjataan päällystevauriota, kertoi Mikkonen.