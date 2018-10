Jyväskylässä koululaiset ovat eväiden varassa – hätäruokailu paikkaa ruuan niukkuutta tai puutetta

Jyväskylässä moni lapsi on tänään eväiden varassa päiväkodeissa ja koulussa. Kaupunki pyrkii kuitenkin tarjoamaan hätäruokaa niille päiväkotilapsille ja koululaisille, joiden eväät ovat kovin niukat tai puuttuvat kokonaan.

Lasten huoltajia on pyydetty varautumaan JHL:n lakkopäiviin huoneenlämmössä säilyvillä eväillä tai muilla ruokajärjestelyillä. Kaupunki pyrkii ensisijaisesti turvaamaan pienempien lasten hätäruokailun varhaiskasvatuksessa.

Jyväskylän perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen kertoo, että eväiden tarpeesta informoitiin vanhempia viime viikon lopulla ja asiasta tuli myös paljon soittoja. Aamupäivän aikana asiasta ei ole tullut enää samalla lailla kyselyjä.

– Toivomme, että aktiivinen tiedottaminen ja ihan käytännön ohjeiden antaminen sinne koulutyöhön ja varhaiskasvatusyksiköiden työhön olisi auttanut siinä, että tänään olisivat asiat mahdollisimman hyvin järjestyneet.

Rasinen kertoo kuulleensa, että Jyväskylän kaupungin Kylän Kattaus -ruokapalvelu lähti liikenteeseen suunnitellusti heti aamusta. Ruokapalvelussa on lakkopäivinä töissä lasten ja nuorten ruokailun järjestämisessä vain noin 10 henkeä, jotka keskittyvät hätäruokailun järjestämiseen.

Lue myös: Jyväskylän Normaalikoululla nautitaan lämmintä kouluruokaa myös lakon aikana – lukioissa ja ammattikouluissakin syödään hyvin

Muutama perhe on Rasisen mukaan Jyväskylän alueella ilmoittanut, ettei lapsi voi tulla maanantaina ja tiistaina kouluun. Syynä on se, että lapsen terveydentila vaatii lämpimän aterian ja valvotun ruokailun, johon voi liittyä esimerkiksi sokerin mittausta. Rissanen kertoo, että kouluja on ohjeistettu myöntämään tarvittaessa poissaololupia.

– Koulujen osalta on ohjattu niin, että emme tässä tilanteessa kyseenalaista huoltajalta tulevaa poissaolopyyntöä koululaisen poissaoloajalle.

Syysloma alla

Jyväskylässä tilannetta vaikeuttaa se, että koulujen syysloma oli viime viikolla eikä kouluihin tehty ruokatoimituksia. Sama pätee osaan päiväkodeista.

– Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevat ruokatarvikevarannot eivät ehkä ole niin laajamittaisia kuin ne olisivat ehkä olleet, jos syyslomaviikkoa ei olisi ollut alla.

Oletuksena kuitenkin on, että joka koulussa ja päiväkodissa on jotakin, ja lisäksi niihin on Kylän Kattauksen toimesta viety joitakin ruokatarvikkeita. Rasisen mukaan se tarkoittanee esimerkiksi mehukeittoa, hedelmiä, muroja, näkkileipää ja levitettä.

Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut, ettei käytä lakkotilanteessa vapaaehtoisia ruokapalveluiden järjestämisessä. Päätöstä perustellaan muun muassa elintarvikelainsäädännöllä, hygieniavaatimuksilla ja lasten erityisruokavalioiden turvallisuudella. Ruokapalveluilla ei myöskään ole henkilökuntaa koordinoimaan vapaaehtoisia.