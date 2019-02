Jyväskylässä lähdettiin lukulomalle näyttävästi – katso kuvasarja penkkareista

Penkinpainajaiset eli penkkarit on juhla, joka järjestetään helmikuussa lukioiden abiturienttien päättäessä säännöllisen koulunkäyntinsä. Penkinpainajaisia eli penkkareita sekä vanhojen tansseja on vietetty vuosikymmeniä helmikuun puolessa välissä.

Tänä vuonna Jyväskylässä penkinpainajaisia vietetään kuitenkin viikkoa normaalia aikaisemmin. Tämä johtuu siitä ylioppilaskirjoitusten kielten kuunteluita tai äidinkielen tekstitaidon koetta ei enää järjestetä helmikuussa. Näin lukulomakin alkaa viikkoa tavallista aiemmin.

– Abiturienttien lukuloma alkaa Jyväskylässä helmikuun ensimmäisen viikon jälkeen. Penkkareissa juhlitaan nimenomaan koulun päättymistä ja lukuloman alkua, ja näin abeille jää viikko enempi aikaa keskittyä lukemiseen, Jyväskylän lyseon lukion rehtori Osmo Polas kertoi Keskisuomalaiselle aiemmin tässä kuussa.

Penkkariajelu alkoi Jyväskylän keskustassa kello 12 ja päättyi kello 13. Kuorma-autot ajoivat rettiä Yliopistonkatu–Kalevankatu–Vapaudenkatu–Cygnaeuksenkatu.

Jyväskylän lukioissa on ylioppilaskokelaita tänä keväänä yhteensä 1 022. Heistä Schildtin lukiossa on 475 ja Jyväskylän aikuislukiossa on 95. Jyväskylän Lyseon lukiossa on 345 kokelasta sekä 107 kahden tutkinnon opiskelijaa. Aivan kaikki eivät osallistu penkkariajeluun.

Muuramen lukion abit ovat perinteisesti osallistuneet penkkariajeluun Jyväskylässä, mutta tänä vuonna ajetaan omalla kylällä, koska koulutyön päättymistä ei ole aikaistettu viikolla kuten Jyväskylässä. Muuramessa ajetaan kolmella kuorma-autolla ensi viikon torstaina puolen päivän aikaan.

Tämän kevään ylioppilaskokeet alkavat tiistaina 12. maaliskuuta äidinkielen lukutaidon ja suomi / ruotsi toisena kielenä kokeella. Koekierros päättyy torstaina 28.maaliskuuta jolloin kirjoitetaan elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.