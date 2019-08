Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia pystyy jatkossa paikantamaan opiskelijoidensa sijainnin ja viestimään näille nopeasti hätätilanteissa. Tämän mahdollistaa Secapp-kännykkäsovellus, joka opiskelijoiden toivotaan lataavan puhelimiinsa. Sovellus perustuu GPS-paikannukseen.

Gradialla on seitsemällä kampuksella yli 23 000 opiskelijaa. Turvallisuuspäällikkö Erkki Mäntymaan mukaan esimerkiksi Viitaniemen kampuksella Jyväskylässä opiskelee tuhansia nuoria useassa eri rakennuksessa. Tulipalon tai muun vaaran uhatessa haasteena on saada tieto nopeasti kaikille opiskelijoille. Esimerkiksi massatekstiviestit ovat epävarma keino tavoittaa kaikkia opiskelijoita.

– Jos lähetän tekstarin 2000 ihmiselle, osalle se tulee vasta jonkin ajan päästä. Mobiilisovelluksen avulla tavoitamme nopeasti kaikki opiskelijat ja työntekijät. Sovellus paikantaa tietyllä alueella olevat ja hälytyksen tullessa lähettää kaikille alueella oleville viestit, Mäntymaa kertoo.

Sovelluksen hyödyntäminen edellyttää, että nuorella on puhelin päällä ja sovellus ladattuna puhelimeen. Henkilön sijainti voidaan paikantaa, mikäli käyttäjä on tämän sallinut sovelluksen asetuksissa.

Mäntymaa korostaa, että sovellus ei seuraa opiskelijoiden sijaintia jatkuvasti, vaan pelkästään hälytysten yhteydessä.

Kun opiskelija vastaa hälytysviestiin, hänen sijaintinsa näkyy Gradian turvallisuushenkilökunnalle kahden tunnin ajan hälytykseen vastaamisesta, jotta voidaan varmistua, että opiskelijat on saatu mahdollisesta vaarasta turvaan.

– Tämä ei ole opiskelijoiden valvontatyökalu. Sijaintietoja ei myöskään tallenneta minnekään, Mäntymaa kertoo.

Paikannuksen tarkkuus on muutamista metreistä muutamaan kymmeneen metriin.

– Sovellus voi hätätilanteissa esimerkiksi auttaa ohjaamaan ambulanssin oikeaan paikkaan.

Tähän mennessä sovellusta on käytetty pari kertaa, muun muassa sähkökatkojen yhteydessä. Henkilökunta on koulutettu sovelluksen käyttöön, mutta opiskelijoiden parissa sovellus on vielä harvinainen.

– Sovelluksen on ladannut vasta muutama sata opiskelijaa. Toivomme, että käyttö laajenee, kun tieto asiasta lisääntyy.

Mäntymaan mukaan sovellus ei korvaa mitään jo olemassaolevaa tiedottamisen tapaa poikkeustilanteissa.

– Kännykästä voi olla akku tyhjä tai se voi olla kotona. Tiedottamiseen käytetään myös keskusradioita sekä megafoneja. Suurimmissa rakennuksissa on myös automaattiset palohälytykset ja palokellot, hän jatkaa.

Kun opiskelija näkee uhkaavan tilanteen, siitä pitää kertoa henkilökunnalle.

– Henkilökuntaan kuuluva soittaa kampuskohtaiseen hätänumeroon, josta puhelu yhdistyy hälytystiimille. Tiimin jäsen lähettää hälytysviestin eteenpäin, kertoo Mäntymaa.

Hälytysviesti voi esimerkiksi kertoa meneillään olevasta tulipalosta tai varoittaa kouluun kohdistuneesta uhkauksesta. Muissa paitsi Windowsin puhelimissa hälytysääni kuuluu, vaikka puhelin olisi äänettömällä.

– Näemme myös sen, onko viestit vastaanotettu. Opiskelijat voivat kuitata viestiin “ok” mikäli kaikki on hyvin ja “nok” eli not ok, mikäli tarvitsevat apua, Mäntymaa kertoo.

Secapp Oy:n toimitusjohtaja Kari Ahon mukaan Jyväskylän yliopiston ja viranomaisten yhteistyönä kehitetty sovellus on käytössä noin kymmenessä suomalaisoppilaitoksessa, mutta vain neljällä koululla myös oppilaat käyttävät sitä. Kaikkiaan sovellusta käyttää Suomessa noin 52 000 ihmistä.

– Sovellusta käytetään paljon esimerkiksi sairaaloissa erilaisissa työhönkutsuissa, kuten leikkausryhmien hälyttämisessä. Muita käyttäjiä ovat esimerkiksi eri viranomaistahot, pelastustoimi, kunnat, kaupungit ja teollisuus, listaa Aho.

Ahon mukaan sovellus käyttää datayhteyksiä, ja hälytysviesti ei käytä paljon dataa. Järjestelmässä on varauduttu myös datayhteyksien toimimattomuuteen esimerkiksi tekstiviesti- ja puheluautomaattihälytyksin.

– Tämä on huomattavasti varmempi tapa viestiä kuin vaikka tekstiviestit, sanoo Aho.

Sovelluksen hälytysääntä voidaan myös muokata tarpeiden mukaan.

– Korkeimman tärkeystason viesti on luja, puhelin värisee ja viesti ohittaa äänettömyysasetukset. Tarvittaessa voidaan lähettää myös äänetön viesti, jos tilanne sitä vaatii, jos esimerkiksi uhkaava henkilö liikkuu alueella, Aho sanoo.

Ahon mukaan vaaratiedotteita halutuilta alueilta voi saada myös ilman sijaintitiedon ilmoittamista.

– Secappissa voi ilmoittaa ne osoitteet tai alueet, joilta halutaan vastaanottaa hätäviestejä. Aluetta koskevat hätätiedotteet tulevat oikeille henkilöille myös ilman reaaliaikaista sijaintia tai sen sallimista, Aho sanoo.

Ahon mukaan Secapp pyrkii ensisijaisesti lähettämään hälytykset sovellukseen, mutta jos henkilöllä ei ole sovellusta käytössään, Secapp lähettää viestin automaattisesti tekstiviestillä, automaattipuheluna tai vaikka sähköpostilla.

– Mikään hälytys- tai toimituskanava ei ehdottomasti vaadi sijaintitiedon käyttämistä, Aho korostaa.