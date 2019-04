Jyväskylässä nähtiin ensi kertaa Lindströmin raha – ja nyt Työttömien Keskusjärjestö haluaa siitä saman tien nopeasti eroon

Jyväskylässä esiteltiin tiistaina uusi seteli, Lindströmin raha. Setelin arvo on 95,35 euroa, eli se on satanen miinustettuna aktiivimallin leikkaamalla 4,65 prosentilla.

Lindströmin (entinen sinisten työministeri Jari Lindström) rahalle naurettiin Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksen yhteydessä esitetyssä näytelmässä, jossa myös nähtiin muun muassa uusi työttömien univormu, jotta heidät erottaa jo kaukaa ihan jo tartuntavaaran vuoksi.

Huumori on rankkaa, mutta perustuu niihin tuntemuksiin, joita työttömillä on. Usein työttömät leimataan epäonnistuneiksi luusereiksi, joita pitää rangaista kun töitä ei löydy.

– Järjestömme yksi selkeä tavoite alkavalla hallituskaudella onkin, että aktiivimallista luovutaan. Nyt on demareilla paikka lunastaa lupauksensa, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sanoi.

Sketsien alla on aito ja todellinen huoli siitä, miten työttömiä tässä maassa kohdellaan ja miten heille saataisiin töitä.

– Työttömät pitäisi nähdä yhteiskunnan merkittävänä resurssina, josta kannattaa huolehtia ja jota kannattaa kannustaa ja ohjata työllisyyteen. Kenenkään etu ei ole, että työttömyys pitenee ja lisää syrjäytymisriskiä, Haapakoski snaoi.

Toinen päämäärä on edistää yleisturvauudistusta ja kolmas lisätä ja kehittää työvoimapalveluja.

– On surullista, että TE-toimistojen hyvä osaaminen työttöminen palvelemisessa on viety kansalaisten ulottumattomiin ja resursseja menee valtavasti aktiivimallin toteuttamiseen. TE-toimistot pitäisi palauttaa palvelutehtävään, järjestön jyväskyläläinen puheenjohtaja Irma Hirsjärvi sanoi.

Hirsjärvi muistutti, että vaikka meillä mieluusti viitataan työllisyyden hoidossa Tanskan ja Ruotsin malleihin niin samalla unohdetaan, että näissä maissa palveluohjauksen resurssit ovat huomattavasti mittavammat.

Hirsjärvi ja Haapakoski ovat hyvillään siitä, että työttömiä leimaavat asenteet vaikuttaisivat viime aikoina hieman jo lientyneet. Edelleen on kuitenkin käsityksiä siitä, että työttömät eivät haluakaan tehdä töitä. Sketsissä työttömältä pariskunnalta kannettiinkin viranomaismääräyksellä sohva pois, etteivät lojuisi siinä toimettomana.

– Työn hakeminen itsessään on jo vaativaa työtä. Jos työtä ei yrityksistään huolimatta saa, niin ihminen on vaarassa syrjäytyä ja jäädä kaiken ulkopuolelle sen lisäksi, että talous romahtaa. Jos pitkän työttömyyden jälkeen onnistuu työpaikan saamaan, voi viedä jopa kaksi vuotta, ennen kuin talous on taas tasapainossa, Hirsjärvi sanoi.

Viime hallituksen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on hehkuttanut sitä, että maahan on syntynyt 140 000 uutta työpaikkaa.

– Varmasti iso osa työpaikoista on kokopäiväisiä työpaikkoja, joilla pystyy hankkimaan toimeentulonsa. Valtavasti on myös silppu- ja pätkätyötä, josta saadut satunnaiset tulot eivät mitenkään riitä elämiseen, Hirsjärvi sanoi.

Myös palkatonta työtä kuten työkokeiluja pitäisi järjestön mielestä soveltaa vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen mihin ne on suunniteltu, eikä esimerkiksi työnantajan keinoksi haalia ilmaista työvoimaa.

Yksi murhe ovat nollatuntisopimukset, joista pitäisi Haapakosken mielestä jo päästä eroon.

– Perustulokokeilu osoitti, että sitä saaneiden tuntemus omasta hyvinvoinnista kasvoi. Kun voi hyvin, jaksaa paremmin katsoa myös tulevaisuuteen, muistutti Haapakoski.