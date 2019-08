Jyväskylässä on käynnissä golf-kisa, jossa hole-in-one tuo lyöjälle uuden Bemarin

Jyväskylässä on parhaillaan käynnissä mediatalo Keskisuomalaisen perinteinen golf-kisa. Kilpailu aloitettiin yhteislähdöllä Laukaan Peurunkagolfin kentällä kello 10.

Hole-in-one-lyönti on tällä kertaa erityisen merkityksellinen seitsemännellä reiällä, sillä onnistuja saa palkinnoksi BMW 1-sarjan 118i-henkilöauton Autotalo Laakkoselta.

Mikäli holarin lyöjiä on enemmän kuin yksi, arvotaan auto onnistujien kesken.

Seiskareikä on par-kolmonen. Miesten tiiauspaikalta on reiälle matkaa 150 metriä ja naisten matka on 125 metriä.

Golf-kisa on kutsukilpailu mediatalon yritysasiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

– Kilpailu on meille yksi tapa olla asiakkaidemme kanssa, sanoo Keskisuomalainen Oyj:n kaupallinen johtaja Mikko Pakarinen.

Kilpailu ei ole siis kaikille avoin, mutta yleisö on tervetullut jännittämään holarin yrittäjien puolesta.