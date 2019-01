Jyväskylässä on kaksi talviterassia – lisää haluttaisiin Kävelykadulle jo ensi talveksi

Talviterassit ovat rantautuneet Jyväskylään. Kaupungin ensimmäinen lämmin talviterassi valmistui Jalo Kitchen & Loungeen Hannikaisenkadulle vuonna 2017 remontin yhteydessä. Jalon lasitetulla terassilla on noin 30 asiakaspaikkaa. Uusin talviterassi on Trattoria Aukiolla Lutakossa.

– Tämä talviterassi aukesi marraskuussa. Siinä on 40 asiakaspaikkaa, kertoo Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius.

Kuneliuksen mukaan talviterassit laajentavat ravintoloiden ja hotellien palveluita. Terasseille vaikuttaisi myös olevan kysyntää.

– Talviterassit ovat kyseisten ravintoloiden suosituimpia asiakaspaikkoja, Kunelius kommentoi.

Talviterassi on terminä erikoinen, koska yleensä terassilla tarkoitetaan avointa tilaa. Keskimaan talviterassit ovat kuitenkin kokonaan katettuja ja niissä on lämmitys, eli näillä terasseilla ei tupakoida eikä hytistä kylmästä.

Terassi-mielikuvaa luo lähinnä se, että tiloissa on isot lasi-ikkunat ja osin tai kokonaan lasitetut katot. Pasi Kuneliuksen mukaan sekä Jalossa että Trattoriassa terassilasit voidaan kesällä myös avata vähintään osittain.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Kari Lehtosen mukaan riippumatta siitä, mitä termiä ravintolayritys itse käyttää, viranomaisen näkökulmasta ikkunallinen, kiinteä ja lämmitetty ravintolan lisäosa ei ole terassi, vaan sisätila, jota koskevat samat periaatteet kuin muitakin sisätiloja.

– Jos tällaisen tilan ikkunalaseja avataan kesällä, se on ihan ok, kunhan käyttötarkoitus ei muutu ulkoalueeksi, joita koskevat esimerkiksi erilainen jatkoaikahakemusmenettely, Lehtonen sanoo.

Trattoria Aukion talviterassi on käytännössä lähes 100 neliömetrin ”veranta” isoin lasi-ikkunoin. Tila toimii ravintolatilana.

– Meillä oli aiemmin liian vähän tilaa. Kesällä meillä on ollut ulkoterassi, mutta Lutakonaukiolla on tuulista ja aurinkoista, jolloin tuli ajatus, voisiko terassin kattaa. Uusi Veranta on talviterassi ja toimii samalla lisätilana. Kesällä Verannan päädyt voidaan avata, ravintolapäällikkö Päivi Kinnunen kertoo.

Perjantaina Verannalla ruokailivat jyväskyläläiset Ville Karjalainen, 26, ja Riku Hokkanen, 26.

– On mukavampi ruokailla täällä kuin ravintolan puolella, kun tässä on enemmän valoa. Kesällä tämä on varmasti vielä kivempi paikka, Hokkanen arvioi.

– Tämä on myös rennompi tila vaikka hengailuun työpäivän jälkeen, Karjalainen jatkaa.

Nuoret miehet eivät talviterassille tupakointimahdollisuutta kaipaa, sillä he eivät tupakoi.

Keskimaa haluaisi yhteistyössä Jyväskylän Työväenyhdistyksen (JTY) kanssa avata lämpimän talviterassin myös Ravintola Vennin edustalle Kävelykadulle. Kiinteistön omistaa JTY.

– Tavallinen kesäterassi, jossa on vilttejä ja lämpölamppuja, ei Suomen talvessa riitä mihinkään, Keskimaan Kunelius perustelee.

– Kunnollisten talviterassien salliminen Kävelykadulle lisäisi keskustan vetovoimaa, Jyväskylän Työväenyhdistyksen toimitusjohtaja Kimmo Ojala lisää.

Kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila (sd.) arvioi, että lautakunta ottaa kantaa talviterassiasiaan kokouksessaan helmi- tai maaliskuussa.

– Terassiasiaa pohditaan osana Kävelykadun käyttösuunnitelman päivittämistä. Itse näen, että keskustaa elävöittäisi talviterassi. Tiedossani on ainakin kaksi eri toimijaa, jotka ovat toivoneet talviterassia Kävelykadulle, ja näen tämän hyvin mahdollisena, Ruoppila kertoo.

Ruoppila uskoo, että poliittinen kanta asiaan voidaan lyödä lukkoon tänä keväänä, jolloin ensimmäisen talviterassin käyttöönotto olisi mahdollista jo ensi talvena.

– Poliitikot muotoilevat yleisen linjan ja viranhaltijat ratkaisevat käytännön lupaprosessit, Ruoppila kertoo.