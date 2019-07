Jyväskylässä päivähoidon tilanne on parempi kuin vuosiin – "Yhtenä etuna yliopisto ja ammattikorkeakoulu"

Jyväskylässä on poikkeuksellisen suotuisa syksy perheiden päivähoitotarpeita ajatellen. Palvelujohtaja Tarja Ahlqvist iloitsee siitä, että henkilökuntaa on saatu rekrytoitua, uusia päiväkoteja aukeaa ja pääsääntöisesti vanhemmat saavat lapsensa haluamaansa päiväkotiin.

Alhqvist pitää Jyväskylän tilannetta valtakunnallisestikin vertaillen erityisen hyvänä.

– Meillä on yhtenä etuna yliopisto ja ammattikorkeakoulu, joista kummastakin valmistuu varhaiskasvatuksen ammattilaisia, Alhqvist sanoo.

– Toki yksittäisiä pettymyksiä voi tulla, ja esimerkiksi Vaajakosken alueelle kaivataan lisää hoitopaikkoja. Sieltä on jouduttu ohjaamaan lapsia keskustan tai vanhempien työmatkojen suunnassa oleviin päiväkoteihin. Paikka kuitenkin löytyy kaikille, Ahlqvist sanoo.

Vaajakoskelle on myös saatu esiopetukselle tilat Janakan ja Vaajakummun kouluilta.

Tarvetta työntekijöille on, sillä lasten hoidontarve kasvaa. Näin siitä huolimatta, että päivähoidossa olevien lasten määrä laskee koko ajan. Tänä keväänä määrä putosi pitkästä aikaa alle 10 000 lapsen, kun vertaillaan kevään lukuja. Syksyisin lapsia on jostain syystä yleensä vähemmän päivähoidossa kuin keväisin.

– Alle 3-vuotiaiden osuus on kuitenkin kasvussa, ja he vievät enemmän hoitopaikkoja kuin yli 3-vuotiaat, Alhqvist viittaa henkilöstömitoituksen määräyksiin.

– Toinen kysyntää lisäävä tekijä on kasvanut työllisyys, mikä näkyy muun muassa siinä, että kokopäivähoidon osuus suhteessa osapäivähoitoon on kasvussa. Enemmän lapsia on nyt myös iltaisin hoidossa ja Tapiolan päiväkodissa viikonloppuisin ja öisin.

Kolmas henkilöstöä vaativa tekijä on subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistaminen.

Henkilöstömääräksi on arvioitu tälle vuodelle 1 208 henkilöä, kun se viime vuonna oli 1 086 henkilöä. Jyväskylän hyvästä tilanteesta rekrytoinnissa kertoo myös se, että kaupungissa ollaan jo vuodelle 2030 asetetussa tavoitteessa, minkä mukaan kaksi kolmasosaa henkilöstöstä pitäisi olla opettajia tai sosionomeja ja yksi kolmasosa lastenhoitajia.

Paitsi että hoidon tarve on kasvussa, henkilökuntaa tarvitaan lisää, kun uusia päiväkoteja aukeaa.

– Erityisesti Keljonkankaan suunnalla on helpottanut se, että siellä aloittaa kaksi uutta yksityistä päiväkotia. Kun Savulahden päiväkotikoulu aloittaa, tilanne helpottaa Palokan suunnalla. Kangasvuoren uuteen päiväkotikouluun tulee lisää paikkoja entiseen päiväkotiin verrattuna.

Uutena on toimintansa jo aloittanut keväällä Palokunnanmäen päiväkoti, jonka rakennus tuotiin Korpilahdelta.

Myös keskustassa tapahtuu.

– Cygnaeuksen päiväkoti on ollut Kangasvuoren rakentamisen aikainen väistöpäiväkoti, mutta kun se nyt vapautuu, saadaan uusia hoitopaikkoja keskustaan. Tourulassa aukeaa myös uusi yksityinen päiväkoti.

Yksityisiä perhepäivähoitajia aloittaa ja lopettaa melko tasaisesti.

– Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä vähenee, koska perhepäivähoitoon ei ole enää kovin paljon hakijoitakaan. Pidämme perhepäivähoidon kapasiteettia kysynnän mukaisena, Ahlqvist sanoo.