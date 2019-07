Jyväskylässä suuri osa lasten ja nuorten sijoituksista sovitaan yhdessä – psykiatrisen hoidon tarjonta on Keski-Suomessa niukkaa

Jyväskylässä lapsen tai nuoren sijoitus kodin ulkopuolelle on useimmiten lyhytaikainen avohuollon tukitoimi. Sijoitukset kestävät viikoista muutamaan kuukauteen.

Kyse on lisäksi usein lapsen ja vanhempien oman tahdon mukaisesta tukitoimesta. Myös kiireellinen sijoitus voi olla tahdonmukainen. Edes kolmas sijoitustilanne, huostaanotto, ei aina ole tahdonvastainen toimi vaan yhdessä neuvoteltu.

– Pieniä lapsia sijoitetaan pääosin perheisiin. Mattilan perhetukikodin kriisi- ja vastaanotto-osaston sijoituksista yli puolet kestää alle viikon jatkuen kotiin, lyhytaikaiseen perhehoitoon tai koko perheen perhekuntoutukseen, tehostetun perhetyön yksikön palveluesimies Tarja Anttonen kertoo.

Kaupungin nuorisokodit ovat kriisi-, vastaanotto- ja arviointiyksiköitä, joissa sijoitus kestää keskimäärin 3–4 kuukautta.

Sijoitusten lyhestä kestosta huolimatta Jyväskylän tilanne näyttää ensi silmäyksellä huolestuttavalta, kun katsoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisia vertailulukuja lastensuojelun laitossijoituksista. Useiden vuosien ajan Jyväskylän sijoitusluvut ovat olleet selvästi korkeammat kuin maakunnassa tai koko maassa keskimäärin.

Jyväskylän lastensuojelun johtoryhmä päättikin pohtia, miksi alle 17-vuotiaiden laitossijoitusten määrä on niin paljon suurempi.

– Yhtenä huomiona on se, että Jyväskylää keskisuurena kaupunkina olisi parempi verrata vastaaviin kaupunkeihin, joissa kaupunkimaisen asumisen ilmiöt ovat samantyyppisiä. Usein lastensuojelussa verrokkikaupunkejamme ovat Tampere, Turku, Espoo, Vantaa, Lahti, Kuopio ja Oulu, Anttonen toi terveisiä johtoryhmästä.

Näihin kaupunkeihin verrattessa Jyväskylän sijoitusmäärät ovatkin samalla tasolla.

Yksi syy korkeille sijoitusluvuille on se, että koko Keski-Suomessa ei ole tarjolla lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa niin paljon kuin olisi tarvetta.

– Jyväskylään onkin suunnitteilla yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa lisää palveluja, kuten lastenpsykiatrinen perheosasto, Anttonen kertoi.

Lastensuojelun asiakkuuden taustalla on monenlaisia vaikeuksia ja haasteita, joiden hoitamiseen peruspalvelut tai muut palvelut eivät ole riittäneet.

Sijoitusten suurimpia taustasyitä ovat lasten ja nuorten psyykkinen vointi, nuorten päihteidenkäyttö, vanhempien päihteidenkäyttö, vanhempien psyykkinen vointi tai uupumus.

Kansallinen syntymäkohortti 1987 & 1997 -tutkimuksen mukaan aikuisena syrjäytymisen merkittävin yksittäinen riskitekijä on lastensuojelun sijoitus 12–16-vuotiaana. Riski on korkea myös, kun sijoitus on tehty alle 6-vuotiaana.

Vaikka tilasto sanoo näin, lastensuojelun johtoryhmä korostaa, että sijoituksilla pyritään päinvastoin ehkäisemään syrjäytymistä.

– Tarkoituksena ei ole erottaa lasta vanhemmistaan ja läheisistään, vaan yhteydenpitoa tuetaan sijoituksen aikana. Lyhyt sijoitus voi olla kotitilannetta rauhoittava ja antaa tilaa selvittää asioita, Anttonen sanoi.

Jyväskylässä kiireellisistä sijoituksista lähes puolet koskee yli 13-vuotiaita.