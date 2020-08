Jyväskylässä todettiin kahdeksan uutta koronatartuntaa, jopa parisataa uutta ihmistä joutumassa karanteeniin – syynä yksityisten järjestämät tapahtumat

Jyväskylässä on todettu maanantaina kahdeksan uutta koronatartuntaa. Parisataa ihmistä aiotaan asettaa karanteeniin joukkoaltistumisen takia. Osa on jo asetettu karanteeniin, mutta kaikkia ei ole vielä tavoitettu. Työtä jatketaan Jyväskylän terveyspalveluissa tänään.

Tartuntatautivastuulääkäri Ilkka Käsmä kertoo, että tartunnat ovat tapahtuneet pääsääntöisesti yksityishenkilöiden järjestämissä tapahtumissa, joissa on tapahtunut joukkoaltistumista.

Luku ei välttämättä näy vielä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoissa, sillä tiedot päivittyvät viiveellä.

Karanteeniin nyt asetettavat ovat Käsmän mukaan yksityishenkilöitä, eivät esimerkiksi koululuokkia tai urheiluseuroja. Hän pelkää, että koronavirus lähtee pian leviämään hallitsemattomasti, jos tartuntoja ei saada nopeasti kiinni.

– Tässä on nyt iso riski, että taudin leviäminen saa Jyväskylässä vauhtia. Nyt on erittäin tärkeää, että kaikki vähänkin oireilevat aikuiset hakeutuvat testeihin, Käsmä painottaa.

Käsmän mukaan nyt ilmaantuneet kahdeksan tautitapausta osoittavat sen, että kaupungissa on liikkeellä vähäoireisia aikuisia, jotka saattavat levittää tautia tietämättään.

– Leviämisen estäminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Nyt kannattaa suhtautua kaikkiin vieraisiin ihmisiin niin, että heillä voi olla koronatartunta.

Jyväskylässä hankala ongelma on tällä hetkellä se, että vaikka testiin pääsee nopeasti, tulosta joutuu odottamaan viisi, jopa kuusi päivää tällä hetkellä. Syynä on testauksen ruuhkautuminen Fimlabissa. Jyväskylä on käyttänyt viime aikoina yksityisten palveluntuottajien testausta, koska sieltä saa tällä hetkellä nopeimmin tuloksen.

Sunnuntaina Jyväskylässä todettiin kolme koronatartuntaa. Perjantaina ja lauantaina ei todettu tartuntoja.