Jyväskylässä todettu kaksi uutta koronavirustapausta – tartunnat peräisin ulkomailta

Jyväskylässä on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lauantaina päivittyneestä tilastosta.

Apulaisylilääkäri Marja Autere Jyväskylän kaupungilta kertoo, että tartunnan saaneet ovat keski-ikäisiä. Tartunnat ovat peräisin ulkomailta. Autereen mukaan virukselle on tartunnan saaneiden kautta altistunut vain yksi ihminen.

– He ovat käyttäytyneet hienosti, ja yksi ainut kontakti on löytynyt, Autere sanoo.

Keski-Suomessa on kevään ja kesän aikana todettu yhteensä 144 tartuntaa, joista 114 on todettu Jyväskylässä. Elokuun aikana Jyväskylässä on ilmoitettu nyt yhteensä kolmesta tartunnasta. Muissa Keski-Suomen kunnissa uusia tartuntoja ei ole elokuussa todettu.

Koronavirustestejä on Keski-Suomessa tehty kaikkiaan 11651 kappaletta.

Koko maassa 14 uutta tartuntaa

Koko maassa ilmoitettiin lauantaina 14 uudesta tartunnasta. Tartuntoja on todettu nyt yhteensä 7 568.

Perjantaihin mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu 331.

Sairaalahoidossa oli perjantaina kolme ihmistä. Heistä yksikään ei ollut tehohoidossa.

Juttua päivitetty Marja Autereen kertomilla tarkemmilla tiedoilla.