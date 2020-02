Jyväskylässä tutkitaan mahdollista koronavirusepäilyä – Etelä-Savossakin tartuntaepäily

Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on tutkittavana yksi ihminen mahdollisen koronavirusepäilyn vuoksi, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessa. Hän on keskussairaalassa tutkittavana mahdollisen hengitystieinfektion aiheuttamien oireiden vuoksi, ja häneltä on otettu koronavirusnäytteet.

Lisätietoja annetaan huomenna kello 9 tutkimustulosten valmistuttua. Sairaanhoitopiiri ottaa tarvittaessa yhteyttä mahdollisiin lähikontakteihin.

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan STT:lle, että kyseessä on sama ihminen, joka on eilen matkustanut junalla Jyväskylään. VR:n kerrottiin aiemmin tänään ottaneen yhden kiskobussin pois liikenteestä mahdollisen koronavirusepäilyn takia.

VR:n viestintäjohtajan Tatu Tuomisen mukaan kiskobussilla eilen illalla Jyväskylään saapunut matkustaja oli ilmoittanut terveysviranomaisille flunssan oireistaan ja oli miettinyt, liittyvätkö ne koronavirukseen. Asiaa STT:lle kommentoineen Tuomisen mukaan VR on "ylimääräisenä varotoimenpiteenä" puhdistanut kiskobussin, jolla oireista ilmoittanut henkilö matkusti Jyväskylään.

VR:n toimista kertoi aiemmin Yle. Ylen mukaan mahdollinen tartunta todettiin matkustajalla, joka kulki tiistai-iltana junalla Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tikkurilaan ja sieltä edelleen Jyväskylään. Matkustaja on kertonut nousseensa Tikkurilasta klo 20.39 lähteneeseen Pendolinoon, jolla matkusti Tampereelle. Tampereella hän vaihtoi kello 22.07 lähteneeseen taajamajunaan, jolla jatkoi Jyväskylään, Yle uutisoi.

KSML: Koronavirusepäilty oleskellut tartunta-alueella

Tilannetta Keskisuomalaiselle kommentoineen Keski-Suomen keskussairaalan vs. johtajaylilääkäri Juha Palonevan mukaan hoitoon hakeutunut ihminen on oleskellut tartunta-alueella. Paloneva kertoo, että hoitoon hakeutunut ei ole oleskellut Aasiassa, mutta ei kerro tarkemmin asiasta.

Palonevan mukaan sairaanhoitopiiri ei toistaiseksi ryhdy mihinkään eristystoimiin esimerkiksi junassa samaan aikaan olleiden ihmisten osalta.

– Jos käy niin, että tapaus varmistuu koronavirukseksi, aloitamme asianmukaiset toimet, hän sanoo KSML:lle.

Myös Etelä-Savossa tartuntaepäily

Myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä selvitetään mahdollista koronavirustartuntaa. Yhdeltä henkilöltä on otettu näytteet, laboratoriotulokset valmistuvat huomenna. Tulosten tarkka valmistumisaika ei ollut tuoreeltaan tiedossa, mutta sairaanhoitopiiri tiedottaa asiasta joka tapauksessa lisää huomenna kello 12.

Lisätietoja Jyväskylän tapauksesta annetaan huomenna kello 9 tutkimustulosten valmistuttua.

Etelä-Savon tapauksesta kertoi aiemmin Yle.