Jyväskylässä uusi koronavirustartunta – koko maassa uusia tapauksia 11

Keski-Suomessa on todettu uusi koronavirustartunta, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkona päivitetystä koronatilastosta.

Tartunta on THL:n mukaan todettu Jyväskylässä, jossa on todettu valtaosa Keski-Suomen koronatartunnoista. Keski-Suomessa on nyt kaikkiaan raportoitu 138 tartuntaa, joista Jyväskylässä on todettu 108.

Koronatestejä Keski-Suomessa on tehty viime aikoina paljon. Tiistaina testien kokonaismäärä oli 8886, kun viime viikon perjantaina testejä oli tehty 7634.

Sairaalahoidossa koronaviruspotilaita ei ole Keski-Suomessa ollut pitkään aikaan.

Koko maassa tartuntoja on yhteensä 7362, mikä on 11 enemmän kuin eilen tiistaina.