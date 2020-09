Jyväskylässä vahvistettiin kahdeksan uutta koronatapausta, karanteeniin asetetaan noin 140 ihmistä – "Tilanne kaupungissa on vakava"

Jyväskylässä on tiistaina vahvistettu kahdeksan uutta koronatartuntaa.

Karanteeniin asetetaan tiistaina noin 140 henkeä, ja kaikki altistuneet ohjataan koronavirustestaukseen, kertoo Jyväskylän kaupunki. Kaikkiin altistuneisiin ollaan terveydenhuollosta yhteydessä päivän aikana.

Maanantain ja tiistain aikana Jyväskylässä on todettu yhteensä 19 uutta tartuntaa ja karanteeniin on asetettu yhteensä lähes 400 henkilöä. Kuluneen kahden viikon aikana tartuntoja on ilmennyt 34.

Karanteeniin asetettujen joukossa on yksittäisiä Hankasalmen asukkaita. Jyväskylä vastaa myös Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalveluista.

Jyväskylän kaupungin mukaan tilanne on kaupungissa kokonaisuudessaan vakava.

Tilanteen kerrotaan kuitenkin olevan hallinnassa, sillä kaikkien tartuntaketjujen alkuperä on tiedossa ja laajat karanteenit on pystytty kohdentamaan niihin henkilöihin, jotka ovat olleet kontaktissa tartunnan saaneiden kanssa.

Terveysasiantuntijat kuitenkin epäilevät, että uusia tartuntoja ilmaantuu vielä lähipäivinä. Terveydenhuoltoon on lisätty jäljityshoitajia, jotka selvittävät nopeasti tartunnan saaneiden kontaktit ja arvioivat uusien karanteenien tarvetta tilanteen eläessä.

– Uusia rajoitustoimenpiteitä arvioidaan ja otetaan käyttöön, jos tilanne Jyväskylässä heikkenee. Meillä on valmius tarkastella muun muassa tapahtumien ja esimerkiksi harrastustoiminnan rajoituksia, jos tartuntaketjut lähtevät leviämään hallitsemattomasti. Nyt kun tartuntaketjut ovat vielä hyvin terveydenhuollon tiedossa, lähdemme siitä, että toiminnot pidetään mahdollisimman normaaleina. Muutoksia tehdään kuitenkin tarvittaessa nopeasti, jotta asukkaiden terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa, kaupunginjohtaja Timo Koivisto toteaa.

Jyväskylän uudet tartunnat eivät vielä tiistaina näkyneet kokonaisuudessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivittyneessä tilastoissa, sillä tiedot päivittyvät viiveellä. THL:n tilastossa tartuntojen kokonaismäärä Keski-Suomessa kasvoi kuudella ja on nyt 172. Tartunnoista 135 on todettu Jyväskylässä.

Keski-Suomessa on THL:n mukaan tehty tähän mennessä 21 151 koronavirustestiä.

Jos olet joutunut karanteeniin ja olet valmis kertomaan tilanteestasi lehdessä, ota meihin yhteyttä joko sähköpostitse (uutiset@keskisuomalainen.fi), WhatsAppilla (050 572 5731) tai puhelimitse (014 622 271). Tarvittaessa voit kertoa kokemuksistasi myös nimettömänä.