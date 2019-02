Jyväskylässä voi kohta katsoa kännykästä, onko bussi myöhässä

Matkustaja voi pian seurata kännykästään, onko oma bussi myöhässä Jyväskylässä. Paikallisliikenteen bussien reaaliaikainen gps-seuranta mahdollistuu vielä tänä keväänä suurelle yleisölle.

– Palvelu avautuu matkustajille huhti–toukokuussa edellyttäen, että loput laiteasennukset saadaan toteutettua tavoiteaikataulussa, sanoo Jyväskylän kaupungin joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen.

Jyväskyläläinen liki päivittäin bussilla liikkuva Hannele Harjunen, 49, ottaa uudistuksen vastaan tyytyväisenä.

– Kuulostaa oikein hyvältä, varsinkin kun välillä bussia voi joutua odottamaan 15 minuuttiakin. Bussiaikataulujen pitämisessä on paljon vaihtelua, sanoo Harjunen.

Kännykkään ladattavan Jyväskylän paikallisliikenteen reittiopas -sovelluksen kautta matkustaja näkee jatkuvasti reaaliajassa, missä odotettu bussi kulkee. Palvelu pohjautuu bussien gps-paikannukseen.

– Reittiopas näyttää, missä bussi kulkee ja milloin se arviolta saapuu pysäkille, jolta aiotaan nousta kyytiin. Bussin liikkumisen myös näkee kartalta. Näin matkustaja voi paremmin suunnitella omia aikataulujaan, kertoo Ari Tuovinen.

Uudistusta on kehitetty Jyväskylässä jo pari vuotta. Keskisuomalainen uutisoi bussien saapumis- ja lähtöaikojen reaaliaikaisesta seurannasta jo joulukuussa 2017. Tuolloin povattiin, että seuranta saataisiin käyttöön keväällä 2018. Miksi asia on viivästynyt, Ari Tuovinen?

– Paikannuksen luotettavuuteen liittyvän tekniikan kanssa on ollut ongelmia. Nyt järjestelmäntoimittaja on saanut käyttöön uutta, aiempaa luotettavampaa ja paremmin Suomen oloissa toimivaa teknologiaa. Asennukset autoihin ovat käynnissä. Paikannusta testataan parhaillaan 11 linja-autossa Jyväskylässä, kertoo Tuovinen.

Vastaavaa reaaliaikaista joukkoliikennetietoa hyödynnetään jo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Jyväskylässä reaaliaikainen tieto bussien saapumis- ja lähtöajoista tulee huhtikuussa myös sähköisille aikataulunäytöille. Näyttötauluja on Kauppatorilla, Vapaudenkadun bussiterminaalissa, pääkirjastolla, Forumin ala-aulassa ja keskussairaalalla. Näyttötaulut uusittiin puolitoista vuotta sitten.

– Tähän saakka ongelmana on ollut, että jos bussi on ollut myöhässä, saapuvan bussin tiedot ovat kadonneet näyttötaululta silloin, kun bussin aikataulun mukainen lähtöaika on mennyt. Nyt tämä ongelma poistuu, sanoo Tuovinen.

Sähköisiä näyttötauluja aiotaan myös hankkia lisää käytetyimmille pysäkeille.

Tulevaisuudessa pysäkeille aiotaan lisätä myös QR-koodeja, joiden avulla bussien saapumisajankohdat saa suoraan omaan kännykkään. QR-koodeja on jo kokeiltu kaupunginkirjaston joillakin pysäkeillä.

Toinen uudistus tänä vuonna on, että myös kausilippuja voi jatkossa ostaa mobiililippuina omalla kännykällä. Jo nyt yksittäisen bussilipun voi ostaa kännykällä.

– Kausilippujen mobiililippumahdollisuus toteutunee huhtikuussa. Se tulee yhdeksi vaihtoehdoksi käteisoston rinnalle, sanoo Tuovinen.

Aivan ydinkeskustassa bussiliikennettä sotkee vielä ainakin vuoden Valtiontalon työmaa Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa. Sen vuoksi pysäkit Keskusta 1, Keskusta 2, Keskusta 6 ja Keskusta 7 on siirretty pois työmaan kohdalta. Muutos koskee kymmeniä bussireittejä.

– Tässä on menty pakon sanelemana, eikä kenenkään asiakkaan asemaa tarkoituksellisesti ole hankaloitettu. Vapaudenkatua käytetään niin pitkälle kuin voidaan mennä, se on nopein reitti ajaa kaupungin läpi, sanoo Tuovinen.

"Bussivuoroja tullut paljon lisää"

Jyväskylässä Rajakadulla asuva Hannele Harjunen, 49, istuu bussissa liki päivittäin. Yliopistolla tutkijana työskentelevä Harjunen ei omista autoa ja käyttää linja-autoa sekä työmatkoillaan että asiointireissuillaan.

– Käyn töissä Keskussairaalantiellä Opinkivi-rakennuksessa sekä asioimassa Seppälässä marketeilla. Käytän useimmiten busseja 12, 22 ja 27. Keskussairaalantien suuntaan bussiliikenne toimii hyvin, ruuhka-aikaan sieltä voi tulla seitsemän bussia tunnissa, Harjunen kiittää.

Bussiaikataulujen luotettavuus riippuu Harjusen mukaan paljon linjasta.

– Bussi 12 on liki aina ajoissa, se on luotettava. Linjan 22 bussi on usein myöhässä. Palokan marketeilla voi joutua odottamaan jopa 15 minuuttia, talvella se on pitkä aika. Onneksi siitä menee myös linja 23, mihin myös voin hypätä, kertoo Harjunen.

Harjusta ilahduttaa tieto siitä, että Vasarakadulle luvataan bussipysäkit jo ensi vuonna. Tämä helpottaa asiointireissuja sillä suunnalla.

Harjusen mielestä viiden viime vuoden aikana paikallisliikenteen palvelu Jyväskylässä on parantunut paljon.

– Bussivuoroja on tullut paljon lisää ja hinnat ovat muuttuneet edullisemmaksi. Minulla on 30 päivän lippu, ja vuodenvaihteessa sen hinta tipahti 7–8 euroa. Se oli odotettu muutos.