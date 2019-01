Jyväskylässäkin jouduttu puuttumaan vanhuspalveluiden epäkohtiin – "Vanhusta ei voi pitää 12 tuntia ilman ruokaa"

Jyväskylän kaupunki valvoo vanhusten asumispalveluja oman valvontatiimin voimin. Tiimissä on ollut kolme työntekijää, ja nyt sitä vahvistetaan neljännellä lähinnä palvelusetelitoiminnan muutosten takia.

– Valvontatiimillä on valvottavanaan yhteensä noin 300 omaa ja ostopalveluyksikköä eri puolilla kaupunkia, ja viime vuonna valvontatoimenpiteitä kirjattiin noin 800. Kaikki eivät ole valvontakäyntejä, mutta niitäkin tehdään säännöllisesti, sekä ennalta sopien että yllättäen, palvelujohtaja Maarit Raappana kertoo.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Jaana Aarnio kiittelee vuolaasti Jyväskylän mallia.

– Tällaista mallia ei ainakaan laajasti ole käytössä. Tiimi on minuun herkästi yhteydessä, kysyy ­neuvoja ja konsultoi, ja jos tarve vaatii, avaan kohteessa valvonnan, Aarnio sanoo.

Yksi valvonnan alle päätynyt yksikkö on Esperi Caren Muuramessa sijaitseva Hoivakoti Paatela.

– Avasin valvonnan viime kesänä, ja nyt sinne on palkattu lisää henkilökuntaa, myös tukipalveluihin. Edeltäjänikin joutui puuttumaan Paatelan toimintaan edellisvuonna, ja se saatiin kuntoon, mutta sitten seurasi notkahdus ja henkilökunta otti minuun yhteyttä viime kesänä, Aarnio kertoo.

Esperin Paatelaa seurataan Jyväskylässäkin tarkoin.

– Meillä on kaksi asukasta Esperin Muuramen hoivakodissa, ja yhteistyössä Muuramen ja aluehallintoviraston (avi) kanssa seuraamme tilannetta, Raappana sanoo.

Aarnion mukaan Keski-Suomessa ei ole asumispalveluissa jouduttu rankimpiin puuttumisen keinoihin, ja määräyksetkin ovat harvinaisia. Yleensä asiat etenevät neuvottelemalla, ja palveluntuottajat ovat yhteistyöhaluisia.

Aivan puhtain paperein eivät asumispalveluyksiköt aina Jyväskylässäkään selviä, vaikka Jyväskylä onkin palveluntuottajien keskuudessa tunnettu erittäin tiukasta valvonnastaan.

– Teemme hyvää yhteistyötä avin kanssa ja puutumme kaikkiin esille tuleviin epäkohtiin heti. Usein kyse on henkilöstömitoituksesta tai toimintatavoista, jotka eivät noudata tehtyä sopimusta, Raappana sanoo.

Toimintatavoista yhtenä esimerkkinä hän sanoo vaikkapa iltapalan tarjoilemisen iltaseitsemältä.

– Näin ei voi menetellä, jos aamupala on seitsemältä. Vanhusta ei voi pitää 12 tuntia ilman ruokaa, Raappana sanoo.

Kun puutteita havaitaan, palveluntarjoajan kanssa keskustellaan ja sille annetaan mahdollisuus korjata tilanne. Jos mitään ei tunnu tapahtuvan, viime kädessä voidaan ottaa käyttöön sopimusten mukaiset sanktiot, jotka ovat sakkomaksuja.

– Raha yleensä on viimeistään se keino, jolla palveluntuottajan saa korjaamaan puutteita. Kyllä viime vuonnakin muutamia sanktioita piti laittaa täytäntöön, Raappana sanoo.

Aluehallintovirasto puuttuu peliin, jos kunta ei omin neuvoin saa asioita edistettyä.

– Avissa yksi tärkeä tehtävä on kannustaa kuntia valvomaan palveluja, olivatpa ne omia tai ostopalveluja. Valvonta kuuluu kunnan tehtäviin, Aarnio sanoo.

Valvontakäynneistä valtaosa on ennalta suunniteltuja ja sovittuja, mutta jos esimerkiksi hoitohenkilökunnalta tai omaisilta tulee viestiä puutteista, yllätyskäynti voidaan tehdä hyvinkin äkkiä. Viime vuonna niitä tehtiin reilu parikymmentä. Kaikki valvontaraportit lähtevät aville.

Jyväskylän kaupungilla on omana toimintana reilu 500 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja ostopalveluna alle 500.

Muurame neuvottelee parhaillaan sopimuksia uusiksi

Esperi Caren nouseminen puutteellisen hoivan takia julkisuuteen voi poikia myös jotain hyvää. Muuramen kunnan palvelujohtaja Simo Oksanen uskoo, että esille nousseet tapauk­set kannustavat kuntia entistä tarkempaan valvontaan.

Yksi ­aluehallintovirastolta moitteita saanut Esperi Caren asumispalveluyksikkö on hoivakoti Paatela Muuramessa. Ongelmia siellä tosin oli jo ennen tätäkin kohua, sillä jo toissa keväänä kunta patisti yksikköä lisäämään henkilöstöä. Vaatimusta painotettiin ohjaamalla asiakkaita muualle, ja se tepsi. Nyt ongelmia on kuitenkin taas.

– Käymme parhaillaan niin Esperi Caren kuin muidenkin yhteistyökumppaniemme kanssa neuvotteluja sopimuksista. Neuvottelemme siitä, mikä on molemminpuolinen vastaantulo hinnoittelussa tilanteessa, missä sote on epävarma, väestö ikääntyy ja vanhusten hoitoisuus kasvaa. Mikä on kunnan vastaantulo hinnassa ja mikä yrityksen jousto omasta katteestaan ja liiketoimintariskin kantamisesta, Oksanen sanoo.

Muuramessa vanhusten asumipalveluja ostetaan myös Jyvässeudun Hoivapalveluilta Koskikodissa ja Attendolta Rantalassa.

– Aluehallintoviraston valvonnassa myös Jyvässeudun Hoivapalvelujen toiminnassa havaittiin puutteita. Attendon osalta valvonta ei johtanut toimenpidesuosituksiin, vaan kunnan kanssa tehty sopimus ja henkilöstömitoitus vastasivat toisiaan, Oksanen sanoo.

Yksi syy siihen, miksi yritykset ovat hinnoitelleet itsensä taloudellisesti kestävän toiminnan alarajoille on Oksasen ­arvion mukaan siinä, että ne ovat halunneet varmistaa markkinaosuuksia sotea varten. Nyt kun sote on venynyt venymistään, tilanne on käynyt tukalaksi.

Omaa asumispalvelua Muuramella ei ole enää lainkaan.

– Sopimukset ovat katkolla vuoden lopussa, jolloin on tietenkin mahdollista pohtia, olisiko jotain osaa mahdollista tai tarpeen kotiuttaa kunnan toiminnaksi. Sote-ratkaisuilla on merkitystä, Oksanen sanoo.

Asumispalvelun asukkaiden omaisilta ei nyt ole tullut normaalia enempää yhteydenottoja kuntaan.

– Kun Esperin kanssa puutteita havaittiin ensimmäisen kerran jo puolitoista vuotta sitten, asiakaspalautetta tuli hetkellisesti paljon. Nyt ongelmat ovat nousseet esiin avin ja omavalvonnan kautta, eivät asiakkaiden kautta, Oksanen sanoo.