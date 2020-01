Jyväskylässäkin toiminut rikollisjengi United Brotherhood päätti lopettaa toimintansa

Rikollisjengi United Brotherhood (UB) ja sen alajärjestö Bad Union (BU) ovat päättäneet lopettaa toimintansa, kertovat Helsingin Sanomat ja MTV Uutiset. MTV:n mukaan asiasta kerrottiin medioille tiedotteella, jossa kerrottiin lakkautuspäätöksen olleen yksimielinen.

– Lakkauttaminen tarkoittaa, että olemassa olevista toimitiloista ja käytetyistä tunnuksista luovutaan, sähköpostissa kerrottiin MTV:n mukaan.

UB ja BU ovat toimineet myös Jyväskylässä. Syyskuussa poliisi arvioi Keskisuomalaiselle molemmilla kokoonpanoilla olevan Keski-Suomessa vajaat kymmenkunta jäsentä.

Päätöksen taustalla on Poliisihallituksen vaatimus United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin lakkauttamisesta lain ja hyvien tapojen vastaisina. Vaatimusta on määrä käsitellä Uudenmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona.

HS:n mukaan jengin johtaja ei osannut arvioida, mitä lakkauttaminen merkitsee jutun käsittelylle.

Viranomaiset: Jengillä vaikutusvaltaa myös vankiloissa

Syyttäjä ja Poliisihallitus perustelivat lakkauttamisvaatimustaan muun muassa liivijengin väkivaltaisuudella ja aseistautumisella. Niiden mukaan liivijengi rajoittaa muiden ihmisten perusoikeuksia. Kanteen mukaan jengi on yhdistyslaissa kielletyksi määritelty sotilaalliseen tapaan järjestäytynyt yhdistys.

Rikollisryhmän toimialoja ovat olleet erityisesti huumekauppa ja kiristys. Sen toiminnan tarkoituksena on kanteen mukaan ollut hankkia taloudellista hyötyä rikoksia tehtailemalla. Viranomaisten mukaan jengi on ollut hierarkkisesti järjestynyt ja sen vaikutusvalta on läpäissyt vankilan muurit. Lisäksi United Brotherhoodin tunnuksilla on ollut merkittävä pelotevaikutus ulkopuolisiin.

Poliisin mukaan United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisten Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.).