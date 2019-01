Jyväskylästä on Sortavalaan 400 kilometriä – ota nämä kuusi vinkkiä huomioon, kun lähdet matkalle karjalaiseen pikkukaupunkiin

Pieni kaupunki rajan takana. 30 kilometriä Suomen rajalta itään. Maanteitse matkaa Jyväskylästä kertyy noin 400 kilometriä.

Sortavala.

Mitä ihmettä pieni kaupunki rajan takana tarjoaa?

Yhdelle Sortavala tarjoaa vaihtelua arkeen, mutta toiselle kaupunki on kadonnut lapsi, juuret, historia tai menetetty osa omaa maata.

Sortavala on suomalaisten rakentama ja edelleen laajin suomalaisten ennen sotia rakentama kaupunki. Kaupunki kuului Suomeen, kunnes Suomen armeija jätti kaupungin 23.9.1944.

– Isäni on Korpiselällä syntynyt. Minua on aina kiinnostanut Sortavala, kaupunki ja maailma, jossa oma isäni eli. Silloin vanhaan aikaan Sortavala oli pääpaikka tehdä ostoksia ja hoitaa asioita. Toinen vaihtoehto oli Värtsilä, kertoo kokenut Venäjän-kävijä joensuulainen Jaakko Jeskanen, 72.

Tie kaupunkiin on uusi, tasainen, suora ja leveä. On kuin Ruotsissa ajaisi autoa, ainoastaan riista-aidat puuttuvat ja asutusta on vähemmän.

Matka ei ole pitkä, mutta äkkinäisen hommaa ei Sortavalassa käynti ole. Ahkerimmat rajanylittäjät tietävät, että hermoja ei kannata jättää Suomen tulliin. Venäjän tullissa aikaa saattaa paperisavottaan tuhrautua parikin tuntia, mikä on tosin harvinaista.

Sortavalan kaupunki on pessyt kasvonsa ja maalannut seinänsä tällä vuosituhannella. Seutu on siistimpää kuin esimerkiksi välimatkalla Moskovasta pohjoiseen Rybinskiin. Kaatuvia taloja ja vuotavia kattoja on vähemmän. Tosin niissäkin ajatus pysähtyy. Autio pihapiiri kertoo omaa tarinaansa.

Ukkini on aika varmasti kävellyt näillä samoilla kaduilla. Mielikuvitus ja historia lyövät tajuntaan, kun Sortavalan pääkadun, Karjalankadun yli lentää helikopteri.

Laatokan rannalla sijaitsevassa 19 000 asukkaan Sortavalassa on yhä suomalaista henkeä ja kädenjälkeä, vaikka noin kolmasosan suomalaisesta rakennuskannasta arvioidaan tuhoutuneen. Suomalaisarkkitehti Uno Ullbergin suunnitteli kaupunkiin useita hienoja liikerakennuksia, joista näyttävämpiä ovat pankkitalot kuten silloinen Suomen pankin talo.

Komeaa katsottavaa on myös ortodoksisen kirkon hallintotalo, jonka kullanvärinen kupoli kiiltää pimeässäkin. Vuodelta 1931 Juhani Viisteen käsialaa oleva rakennus kätkee pihapiiriinsä Pyhän Johanneksen kirkon. Tien toisella puolella on funkkistyylinen vanha linja-autoasemarakennus, jossa myös kauppahalli toimii. Nykyisin siellä ei voi nähdä verisiä sianpäitä, mutta sorkat ovat rivissään heti ovella.

Sortavalan keskusta on sekoitus vanhaa ja jylhää sekä hoitamatonta ja rapistunutta. Rappioromanttinen pikkukaupunki ikään kuin kuiskaa menneestä mutta samalla antaa toivoa huomisesta.

Sortavala on pieni ja idyllinen paikka, joka on arkkitehtuuriltaan ja ilmeeltään kiintoisa.

Ei siis ihme, että kesällä etenkin viikonloppuisin kaupunki on täynnä suomalaisia. Talvella turistit ovat vähissä.

– Kesällä on usein mahdotonta saada hotellihuonetta, sanoo Sortavala-seuran Pirkko Tolvanen ja neuvoo puhelimessa, että majoitusta tarjoavat nykyisin myös yksityiset, jotka löytää helposti netistä.

Funkkistyylinen Hotelli Seurahuone on näkemisen arvoinen, vaikkei siinä majoittuisikaan. Hotelli Ranta näyttää olevan suljettuna, mutta Piipun Piha hieman kauempana keskustasta Laatokan rannalla on auki. Se monen suomalaisen suosikki.

– Kesällä hinnat ovat paljon korkeammat. Nyt maksoimme 2 600 ruplaa eli 34 euroa yöstä, kun kesällä hinta on muistaakseni 3 200 ruplaa eli 42 euroa, tuumaa Anja Jeskanen, 74.

Jeskaset ovat käyneet Karjalassa niin kauan kuin se on ollut mahdollista eli 1990-luvulta lähtien, jolloin rajat avautuivat suomalaisille.

Jaakko Jeskanen ja hänen vaimonsa Anja ovat olleet monenlaisella reissulla ja järjestämässä muun muassa Sortavalan Laulujuhlia kolme vuotta sitten kesällä.

Tällä kertaa Jeskaset ovat viettämässä vapaa-aikaa ja ostoksilla yhdessä Jaakko Jeskasen siskon Saara Hämäläisen, 69, kanssa.

– Nyt olemme matkalla kangaskauppaan. Tuossa pihapiirissä se viimeksi oli, tuumaa Hämäläinen ja astelee vihreän puutalon sisäpihalle.

Viimeksi oli kevät. Kangaskauppa ei ole enää niillä sijoillaan.

– Pellava on halvempaa Venäjällä. Siitä syntyy vaikka laudeliina, tuumaa Hämäläinen, jonka kiikarissa on pellavalanka.

Kunnollista ei Suomesta löydy ja sellaista hän tarvitsee käspaikkaan, joka on perinteinen karjalainen pellavasta tehty kodintekstiili, pyyheliina.

Seuraavaksi kohdalle tulee apteekki.

– Moni ostaa kipugeelejä. Buranat olivat aiemmin halvempia, mutta eivät ole enää, tietää Anja Jeskanen.

Hämäläinen ostaa parasetamolia. Kymmenen kappaleen pakkaus maksaa euroissa noin 60 senttiä.

Jaakko Jeskanen ei juuri ostoksista piittaa.

– Kerran ostin siannahkakengät, mutta ne levisivät alta ensimmäisessä sadekelissä.

Kielitaito ei ole tarttunut, vaikka mies on käynyt Venäjällä sieltä 1990-luvulta lähtien.

– Aina joku osaa kaupoissa ja ravintoloissa muutaman sanan suomea. Opasteita saisi olla enemmänkin suomeksi, Jeskanen jatkaa.

Yleensä Jeskaset syövät ravintola Relaxissa, jota suosittelee käytännössä jokainen Sortavalassa käynyt.

– Korona on uusi ravintola, johon voi poiketa kahville tai juomaan jotain. Saa sieltä jotain pientä suuhunpantavaa, mutta ei lämmintä ruokaa, tietää Jeskanen.

Sortavalassa on jonkin verran kauppoja, mutta mikään ostosparatiisi se ei ole. Yksi ostaa Sortavalasta kosmetiikkaa, toinen käy hakemassa talvirenkaat, kolmas hakee hemmottelua kuten kauneudenhoitoa ja neljännelle riittää, että voi yön yli reissulta tuoda sallitun määrän alkoholia.

– Ihan toisenlaista tavaraa täällä on kuin Suomessa. Tuntuu, että hinta on melkein sama kuin Suomessa, jos on hyvää tavaraa, miettii Jaakko Jeskanen.

– Hyvää täältä ei saakaan, sanoo Anja Jeskanen leluja myyvän kaupan ovella.

– Kerran ostin leluja, ei ne ihan kestäneet. Barbi-nukelta katkesi heti jalka, Anja Jeskanen kertoo.