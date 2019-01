Jyväskylästä viedään suomalaista lukio-opetusta ihmisoikeusloukkauksista otsikoihin nousseeseen Qatariin – hankkeen johtaja ei näe tilanteessa eettistä ongelmaa

Suomalaista koulutusta arvostetaan kansainvälisesti ja siitä onkin tullut hyvä vientituote esimerkiksi Arabian niemimaalla sijaitsevaan ökyrikkaaseen Qatarin emiirikuntaan.

Keskisuomalainen uutisoi joulukuussa, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia perustaa yhdessä EduCluster Finlandin kanssa suomalais-kansainvälisen lukion Qatarin pääkaupunkiin Dohaan. Lukio aloittaa toimintansa ensi syksynä ja se tulee olemaan osa jo viidettä vuotta Dohassa toimivaa Qatar-Finland international shoolia.

Qatar on ollut toistuvasti kielteisen uutisoinnin kohteena ihmisoikeusrikkomustensa vuoksi. Viimeisimäpänä Qatarin ihmisoikeustilanne nousi otsikoihin, kun HJK:n hyökkääjä Riku Riski kieltäytyi osallistumasta jalkapallon A-maajoukkueen Qatarin matkalle eettisten syiden takia.

Keskisuomalainen kysyi Qatarin suomalais-kansainvälisen lukion valmistelua johtavalta Schildtin lukion rehtori Ari Pokalta, näkeekö hän eettistä ongelmaa suomalaisen lukion viennistä juuri Qatariin.

– Asiaa voi epäilemättä lähestyä monella tavalla. Itse en näe valtaisaa eettistä ristiriitaa vaan ajattelen, että suomalaisen koulutuksen tasa-arvoa korostavat arvovalinnat voivat pitkässä juoksussa tuottaa positiivista kehitystä Qatarissa, Pokka vastaa.

Lukion opetussuunnitelman mukaan suomalaisen lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Qatar on kuitenkin harmillisen tunnettu ihmisoikeusongelmista, kuten siirtotyöläisten epäinhimillisestä kohtelusta. Lisäksi esimerkiksi homoseksuaalisuus on Qatarissa kielletty ja siitä voi saada jopa kolmen vuoden vankeustuomion. Myös aviorikoksesta voi joutua vankilaan tai ruoskittavaksi.

Pokka kertoo uskovansa, että koulutus on tärkeä tapa nostaa sivistystasoa maailman eri kolkissa ja näin muuttaa maailmaa tasa-arvoisemmaksi myös Qatarin kaltaisissa paikoissa, joissa löytyy kehitettävää ihmisoikeuksien saralla.

– Uskon, että koulutus kehittää ympäristöä ja sillä on roolinsa yhteiskunnallisen toiminnan parantumisessa. Siksi suomalaisen, hyvän koulutuksen vienti muualle maailmaan on tärkeää.

Qatarin suomalais-kansainvälisessä lukiossa tullaan mukailemaan pitkälti suomalaista opetussuunnitelmaa. Kulttuuri- ja kielieroista johtuen muutamia asioita tullaan muuttamaan, mutta pakolliset kurssit pyritään pitämään mahdollisimman yhteneväisinä Suomen tutkintorakenteen kanssa.

Myös suomalaisen opetussuunnitelman ydinarvoista halutaan pitää kiinni.

– Opetuksessa pyritään painottamaan tasa-arvoa. Lisäksi lukio-opetuksessa pyritään kehittämään opiskelijoiden sosiaalisia taitoja sekä opettamaan hyvinvointia lisäävää elämänasennetta ja elintapoja. Nämä ovat globaaleja arvoja, joiden tulee näkyä opetussuunnitelmassa, Pokka toteaa.

Tavoitteena on luoda opetussuunnitelma, jota voisi tulevaisuudessa hyödyntää pienellä viilauksella myös muualla maailmassa. Qatarin lukio on ensimmäinen suomalaisen opetussuunnitelman pohjalta ulkomailla toimiva englanninkielinen lukio, muttei luultavasti viimeinen.

– Suomalainen lukio on mainio vientituote, jota toivottavasti päästään hyödyntämään jatkossa lisää, Pokka hehkuttaa.

Toistaiseksi virallista suomalaista ylioppilastutkintoa ei voi suorittaa kokonaan englanniksi.

– Qatarin lukiossa aloittavien opiskelijoiden kannalta olisi tärkeää, että he voisivat kolmen vuoden kuluttua suorittaa ylioppilastutkinnon.

Pokan mukaan nyt tarvitaan aktiivista keskustelua opetusministeriön ja -hallituksen sekä Ylioppilaslautakunnan kanssa siitä, kuinka suomalainen ylioppilastutkinto voitaisiin parhaiten soveltaa kansainvälisiin tarpeisiin.