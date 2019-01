Jyväskylästäkö Euroopan kulttuuripääkaupunki? – Haku käynnistyy tänä keväänä

Yksi suomalaiskaupunki saa toimia Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2026. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää haun kaupungeille huhtikuussa.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Vuoden 2019 kulttuuripääkaupungit ovat Italian Matera ja Bulgarian Plovdiv.

Valituksi tullut kaupunki saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Kulttuuripääkaupungin valitsee eurooppalainen asiantuntijaraati, virallisen nimeämisen tekee opetus- ja kulttuuriministeriö kesällä vuonna 2021. Hakuaika päättyy toukokuussa 2020.

Jyväskylän kaupungin toimialajohtaja Eino Leisimo kertoo, että asia on ollut tiedossa jo viime syksynä, jolloin siitä on käyty ensimmäisiä keskusteluja. Päätöksiä ei ole tehty eikä tiukkaa talousarviota laadittaessa hankkeelle varattu vielä määrärahaakaan. Peliaikaa silti on, sillä hakuaika päättyy toukokuussa 2020.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos haetaan, on haettava tosissaan. Nyt, kun hakuaika tuli ajankohtaiseksi, asia on harkittava kunnolla ja se vaatii myös poliittisen keskustelun.

Pelkkä innostus ja ilmoittautuminen hakuun eivät riitä, vaan hakeminen on oma projektinsa, johon tarvitaan rahaa. Eikä kyse ole kymppitonneista.

Tampereen kaupunki on jo tehnyt päätöksen hakea vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin statusta ja arvioi sen osuessa kohdalle tuottavan miljoonien virran sekä ihmisinä että euroina. Tampere sijoittaa hakuprojektiin tänä ja ensi vuonna puoli miljoonaa euroa, kumpanakin vuonna. Koko hankkeen kustannuksiksi Tampere arvioi noin 50 miljoonaa euroa, josta kaupugin osuus on noin kolmannes.

Turku arvioi kulttuuripääkaupunkivuotenaan 2011 saaneensa kaksi miljoonaa kävijää ja yli 270 miljoonan euron tuotantovaikutukset alueen talouteen.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan jo hakuvaihe avaa kaupungeille tilaisuuden käydä laajaa kulttuurikeskustelua, tuoda esiin vahvuuksiaan ja hahmottaa, miten se haluaa kulttuurisesti kehittyä. Terhon mukaan pitkä, yli vuoden mittainen hakuaika antaa mahdollisuuden kaiken kokoisille kaupungeille lähteä kisaan mukaan.

Kulttuuripääkaupunki-tapahtuman rahoitus koostuu kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden, komission ja valtion rahoituksesta. Komissio myöntää nimetylle kaupungille Melina Mercouri -palkinnon, jonka suuruus on 1,5 miljoonaa euroa.