Jyvät pieniä ja kaivot kuivia? – Keski-Suomessa satoi heinäkuussa vain 20–30 millimetriä

Heinäkuussa sateet jäivät vähiin Keski-Suomessa. Metsämäen tilalla Keuruun Valkealahdessa Hannu Saarimäki on mitannut, että vettä tuli kuukauden aikana vain 30 milliä. Kastelusta huolimatta kuivuus on näivettänyt Maija-Liisa Saarimäen sipulipenkin. Myös muut pikkuruisen kasvimaan maustekasvit ovat kärsineet ja pihan leikattu ruohikko on kulottunut. Sen sijaan niittykukille jätetyt kasvualueet ovat selvinneet hyvin kulottuneiden alueiden ympäröiminä.

– Odotin pari viikkoa, mutta lopulta nurmi piti leikata, ja leikattu alue kulottui heti, kertoo Maija-Liisa Saarimäki.

– Sadekuurot ovat kiertäneet naapureille. Tämä 30 milliä kertyi käytännössä yhdessä rajussa sadekuurossa, sanoo Hannu Saarimäki.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anja Häkkinen vahvistaa Metsämäen tilan vähäisen sadekertymän yleiseksi maakunnassa.

– Keski-Suomen sadekertymä vaihtelee 20:sta 30 millimetriin, kun keskiarvo on 80 millimetriä. Tosin kesäinen vaihtelu on suurta. Erityisen kuivaa on heinäkuussa ollut Viitasaaren seudulla, Häkkinen sanoo.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelun heinäkuun viimeisen päivän päivityksessä Keiteleen ja Päijänteen vedenkorkeuksien ennustetaan pysyvän keskimääräistä alempana koko kesän.

Päijänteen vedenpinta on reilut 10 senttimetriä ajankohdan me­diaanitason alapuolella, ja ennusteen mukaan vedenkorkeus laskee 15–35 senttimetriä elokuun loppuun mennessä.

Keitele on lähes 30 senttimetriä ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Keiteleen pinta pysyy keskimääräistä alempana koko kesän.

Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka ovat 15 senttimetriä ajankohdan mediaanitason alapuolella ja laskussa.

Keski-Suomen pohjavedet ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä matalammalla. Myös ne käyvät vähiin viime vuoden tapaan, jos sää jatkuu pitkään vähäsateisena.

Valtakunnallisissa sadekertymissä on vaihtelua. Heinäkuun alkupuolella Itä-Suomessa oli voimakkaita kuuroja, jotka kartuttivat kertymiä paikoin. Ilmatieteen laitokselta meteorologi Niina Niinimäki kiteyttää, että pääosin koko maassa on jääty sadekertymissä alle kuukauden keskiarvon.

– Suhteellisesti vähiten on satanut Etelä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä on alueita, joissa on jääty alle 10 millimetriin.

Etelä- ja Lounais-Suomessa on paikoin lähes normaalin kertymän alueita. Pääkaupunkiseudun kertymä on normaali, samoin Savonlinnassa, Kouvolassa, Ilomantsissa, Kuusamossa ja Kinkamossa, Niinimäki luettelee.

Saarimäen pariskunnan varsinaisella perunapellolla näkyy kukkivia varsia, ja maa on yllättävänkin kostea. Kuivan heinäkuun jäljiltä Metsämäen viljapellotkin näyttävät varsin hyviltä. Hannu Saarimäki muistuttaa, että kaikki voi muuttua hetkessä.

– Yksi rankkasade ja kova tuuli voi muuttaa kaiken. Tämä kuivuus vaikuttaa jyväkokoon, eli nyt on uhka pienestä jyväkoosta. Tosin tässä perunamaan kupeessa ohranjyvät näyttävät hyviltä. Tämä on sopivasti notkossa näissä kasvuoloissa, hän sanoo.

Maija-Liisa Saarimäki nostaa kokeeksi yhden perunanvarren. Juuristossa on ison siemenperunan ympärillä kehittynyt kananmunan kokoisia uusia perunoita.