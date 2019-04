Käänne Kinnulan johtajavalinnassa: tuttu nimi Pihtiputaalta vahvoilla kunnanjohtajaksi – valintakokous heti pääsiäisen jälkeen

Kinnulan kunnanjohtajahaku sai uuden käänteen, kun hallintotieteiden maisteri Erkki Nikkilä, 55, Pihtiputaalta antoi suostumuksensa kunnanjohtajavaaliin.

Muun muassa Pihtiputaan kunnanjohtajana ja Konneveden ja Uuraisten kunnansihteerinä toiminut Nikkilä on virkaan vahvoilla, sillä muu hakijajoukko ei ole yhtä kokenut kuntahallinnossa. Hänellä on myös päättäjien keskuudessa laaja kannatus virkaan. Nikkilä on Kinnulan omia poikia, sillä hän on syntynyt Kinnulassa ja hänen isänsä Vilho Kinnunen oli aikanaan Kinnulan kunnanjohtaja.

Johtajavalinnan prosessi sai suostumuksen jälkeen vauhtia, sillä kunnanvaltuusto päättää valinnasta heti pääsiäisen jälkeen tiistaina päiväkokouksessa. Sitä ennen kokoontuu kunnanhallitus tekemään esitystä valtuustolle. Virka on viiden vuoden määräajalla ja vt. kunnanjohtaja Marja Lehtonen esittää valittavaksi Erkki Nikkilää. Valtuusto käsittelee myös johtajasopimusta, jossa Nikkilän kokonaispalkaksi on määritelty 6 500 euroa kuukaudessa. Siinä myös määritellään hänen tehtävänsä, tavoitteensa ja vastuunsa sekä sovitaan menettelytavoista mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Nikkilä antoi suostumuksensa tiistaina päivä hakuajan umpeutumisen jälkeen. Häntä pyydettiin jättämään suostumuksensa Kinnulasta tulleilla yhteydenotoilla. Nikkilä itse on vielä varovainen kommentoimaan asiaa.

– Katsotaan nyt valintakokous ensin. Joka tapauksessa olen vakavissani antanut suostumukseni ja jos minut valitaan, otan viran vastaan, hän kommentoi.

Erkki Nikkilä toimi Pihtiputaan kunnanjohtajan vuosina 1999–2010. Sen jälkeen hän siirtyi yrityselämän palvelukseen ja on tällä hetkellä pihtiputaalaisen Keski-Suomen Betonirakenteen talous- ja hallintopäällikkö. Asiasta kertoi ensimmäisen Kotiseudun Sanomat verkkosivuillaan.