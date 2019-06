Käräjäoikeus antaa tänään ratkaisun lihavasta maitoriidasta, osapuolina Valio ja pienmeijerit

Helsingin käräjäoikeuden on määrä ottaa tänä aamuna kantaa vuosia vanhaan maitoriitaan, jossa pienmeijerit ovat syyttäneet elintarvikeyhtiö Valiota hintojen polkemisesta kilpailijoiden markkinoilta pois ajamiseksi.

Pienmeijerit kertoivat käräjäoikeuteen toimittamissaan vaatimuksessa käyneensä lähellä koko perusmaitobisneksestä luopumista niin sanotun saalistushinnoittelun vuoksi.

Valio laski perusmaitojen hintoja merkittävästi keväällä 2010, korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mukaan tarkoituksenaan syrjäyttää markkinoilta ainakin kovin kilpailija, ruotsalais-tanskalainen maitojätti Arla . Arla vaati Valiolta alun perin 58 miljoonan euron korvauksia, mutta yhtiöt sopivat kiistan viime syksynä.

KHO määräsi Valion maksamaan jo 70 miljoonan euron seuraamusmaksun. KHO totesi, että lähes kolme vuotta kestäneen hinnoittelun taustalla oli yhtiön ylimmän johdon suunnittelema ja toteuttama strategia, ja tarkoituksena oli myöhemmin nostaa hintoja.

Pienmeijereiden vaatimus oli kymmeniä miljoonia

Nyt on kyse jutusta, jossa neljä pienmeijeriosuuskuntaa on vaatinut Valiolta yhteensä yli 40 miljoonan euron korvauksia. Korvausvaateet ovat voineet muuttua käsittelyn aikana ja niistä on voitu tehdä sovintoja.

Valio kiisti ainakin oikeudenkäynnin alkumetreillä saalistusstrategian, mutta myönsi määräävän markkina-aseman väärinkäytön vuosina 2010–2012. Yhtiö kiisti rikkoneensa kilpailulainsäädäntöä tahallaan tai huolimattomuuttaan ja vaati pienmeijereitä maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut. Valion mukaan hinnat olisivat laskeneet joka tapauksessa, koska perusmaidon kysyntä oli laskussa muun muassa taantuman takia.

Heikentyneen taloustilanteen vuoksi kuluttajat olivat sen mukaan aiempaa tarkempia hinnoista.

Korvauksia on vaatinut neljä meijeriä

Kaikkiaan käräjillä korvauksia on vaatinut neljä meijeriä. Suurimman, reilun 19 miljoonan euron korvausvaateen on esittänyt suonenjokelainen Osuuskunta Maitomaa . Satakuntalaisten, pohjanmaalaisten ja pirkanmaalaisten tilojen Osuuskunta Satamaito lähti käräjöimään vähintään noin 12,5 miljoonan euron korvauksista ja pohjalainen osuuskuntameijeri Maitokolmio reilun kymmenen miljoonan korvauksista.