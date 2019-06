Käräjäoikeus hylkäsi Aku Hirviniemen ahdistelusyytteet – oikeuden mukaan selän ja takapuolen koskettelu ei ollut seksuaalisesti olennaista ja tytöt reagoivat "tavallista voimakkaammin"

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden mukaan näyttelijä Aku Hirviniemi kosketteli viime kesänä kahta alaikäistä ja hänelle ennalta tuntematonta tyttöä, mutta ei syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun.

– Hirviniemi on kosketellut asianomistajia selästä paidan alta sekä (toista tyttöä) takapuolesta housujen päältä. Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi riittävällä varmuudella pääteltävissä, että tilanne olisi ollut jollakin tapaa seksuaalissävytteinen, käräjäoikeus toteaa.

Oikeuden mukaan koskettelu ei ollut lain tarkoittamaa seksuaalista ahdistelua.

– Hirviniemen menettelyn sopivuuden voi perustellusti kyseenalaistaa, mutta käräjäoikeus katsoo, että (- -) Hirviniemen menettelyssä (ei) tässä tapauksessa ole ollut kyse sellaisista seksuaalisesti olennaisista teoista, jotka olisivat laissa tarkoitetulla tavalla olleet omiaan loukkaamaan asianomistajien seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja siten täyttäisivät seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön, sanotaan tuomion perusteluissa.

Hirviniemi oli oikeuden mukaan tavannut yöaikaan tytöt kadulla ja kutsunut heidät Riihimäen-kotiinsa esittelykierrokselle.

"Tytöt eivät ole pitäneet siitä, että vain julkisuudesta tuttu ja vanhempi mies on koskettanut heitä"

Käräjäoikeudessa tytöiltä kysyttiin, kokivatko he Hirviniemen loukanneen heidän seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan.

– Toinen on kertonut kokeneensa fyysistä koskemattomuuttaan ja seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan loukatuksi. Toinen on todennut, että ei oikein ymmärrä kysymystä ja että ei ainakaan peruuttamattomalla tavalla, tuomiossa todetaan.

Oikeuden mukaan kuitenkin oli selvää, etteivät tytöt tykänneet koskettelusta.

– Asianomistajien kertomusten perusteella on ilmeistä, että he eivät ole pitäneet siitä, että heille ainoastaan julkisuudesta tuttu ja heitä vanhempi vastaaja on koskettanut heitä talokierroksella.

Käräjäoikeus katsoo, että tytöt reagoivat kosketteluun tavallista voimakkaammin.

– Asianomistajien kertomusten perusteella käräjäoikeus katsoo ilmeiseksi, että asianomistajat ovat ainakin jossain määrin reagoineet Hirviniemen menettelyyn keskimääräistä ihmistä herkemmin ja voimakkaammin, tuomiossa todetaan.

Hirviniemi kertoi tuomioistuimen ratkaisusta Facebookissa hetki ennen tuomion julkistamista medialle. Hän kirjoitti olevansa tyytyväinen tuomioon.

– Olen erittäin tyytyväinen, että tämän asian käsittely käräjäoikeudessa on nyt saatettu päätökseensä. Olen myös siinä käsityksessä, että asianomistajat ovat tyytyväisiä siitä, että tämän asian käsittely päättyi.

