Käräjäoikeus päätti pitää Ilja Janitskinin edelleen vangittuna

Helsingin käräjäoikeus päätti tänään pitää MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin vangittuna oikeudenkäynnin päätteeksi. Oikeus passitti yhteensä 19 eri rikoksesta epäillyn Janitskinin takaisin Vantaan vankilaan karttamisvaaran takia.

Janitskin vaati päästä vapaaksi, koska pitää vangitsemisen jatkamista kohtuuttomana.

Janitskin kiistää olevansa vastuussa kaikesta julkaisun sisällöstä

MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin on puolustuksensa mukaan vastuussa vain itse kirjoittamistaan teksteistä eikä koko julkaisun sisällöstä. Janitskinia puolustava Riku Muurinen perusteli MV-lehden poikkeavaa linjaa muun muassa harrastelijamaisuudella.

– Se voidaan todeta, että MV-lehti eroaa huomattavasti niin sanotusta valtamediasta. Merkittävää on, että kyseessä on Janitskinin perustama lehti, yhden miehen harrastuksesta alkanut projekti. Tällainen valtamediahan on organisoitu aivan eri tavalla, Muurinen totesi.

Hän kertoi, että vuonna 2014 perustettu harrastus kuitenkin kasvoi yhä suuremmaksi ja mukaan tuli nimimerkkien suojissa kirjoittavia.

Janitskin on puolustuksensa mukaan omistanut espanjalaisen yhtiön ja asunut ulkomailla koko syytteen tekoajan. Palvelimet, joilla lehteä on pyöritetty, ovat sijainneet niin ikään ulkomailla.

Syyttäjä katsoo kuitenkin, että MV-lehteä on moderoitu Suomesta käsin.

– Tekoja on arvioitavana Suomessa tehtyinä tekoina. Käsitykseni mukaan ei ole kiistetty, etteikö suomalaisella tuomioistuimella olisi toimivaltaa ja etteikö Suomen lakia voitaisi soveltaa, syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen sanoi.

Janitskinille vaaditaan vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusrikoksista ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Haastehakemuksessa syyttäjä ei ota kantaa siihen, pitäisikö vankeuden olla ehdollista vai ehdotonta.

Useita päiviä kestävä oikeudenkäynti alkoi keskiviikkona Ylen toimittajaan Jessikka Aroon kohdistuneita törkeitä kunnianloukkauksia ja epäiltyä vainoamista koskevalla käsittelyllä. Syytettynä on myös Venäjä-yhteyksistään tunnettu dosentti Johan Bäckman.

Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen saapui Helsingin käräjäoikeuteen, jossa alkoi tänään MV-julkaisua koskeva käsittely. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Suomen laki velvoittaa nimittämään vastaavan toimittajan

Julkaisijan tulee lain mukaan määrätä aikakautiselle julkaisulle ja verkkojulkaisulle vastaava toimittaja. Muurisen mukaan hyvät journalistiset käytännöt ovat vaikeita noudattaa "vastamediatyyppiselle" julkaisulle.

– Nykyäänhän sananvapautta toteutetaan internetissä, vastuukysymykset eivät voi johtaa tilanteeseen, jossa vastamediaa ei voitaisi ollenkaan perustaa, Muurinen totesi.

MV:llä ei myöskään puolustuksen mukaan ole työnantajaroolia, kirjoittajien vaihtuvuus on ollut suurta ja kaikki paitsi Janitskin ovat kirjoittaneet nimimerkeillä.

– Tämän tarkoituksena on ollut se, että Janitskiniin on kohdistunut myös suurta kritiikkiä ja muut ovat halunneet olla anonyymejä, jotta heihin ei kohdistu samanlaista painetta. Janitskin on tuonut heti alkuun ilmi sen, että kirjoittavat vastaavat siitä, mitä julkaisevat, Muurinen sanoi.

"Hyväksyttävyyden rajat on ylitetty mennen tullen"

Syyttäjä totesi oikeudessa, että toimittajaakin pitää pystyä arvostelemaan eivätkä toimittajat nauti immuniteettia.

– Mutta Aron kohdalla hyväksyttävyyden rajat on ylitetty mennen tullen monta kertaa. Arvostelu osuu häneen henkilönä, hänen aikaisempiin tekemisiinsä ja hänen ulkonäköönsä, Hämäläinen sanoi.

Aron asianajaja Martina Kronström kertoi oikeudessa, että hänen päämiehestään on julkaistu tuhansia sivuja valheellisia, herjaavia ja erittäin loukkaavia väitteitä. Syyttäjä kutsuu tätä vihakampanjaksi ja Kronström maalittamiseksi, jonka tarkoituksena on ollut saada Aro luopumaan työtehtävistään, Venäjään liittyvistä aiheista kirjoittamisesta.

– Aroa koskevien kirjoitusten, meemien, kuvien ja pilkkalaulujen määrä on merkittävä. Aroa koskevat kommentit ovat olleet loukkaavia ja uhkaavia. Hän on saanut uhkaavia viestejä eri tavoin ja uhkaavia soittoja.

– Aron elämänlaatu on vakavasti heikentynyt, ammatin harjoittamista on rajoitettu, häneen kohdistuu myös impulsiivisen väkivallan uhka. Hän ei uskalla kävellä kadulla Suomessa. Hänen elämänsä on tuhottu, Kronström totesi.

Aro vaatii yli 100 000 euron korvauksia hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Syytteessä olevat Bäckman, Janitskin ja kolmas MV-lehden toiminnassa mukana ollut henkilö kiistävät kaikki syytteet.