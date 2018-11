Kärkiehdokkuudesta tänään kisaava Alexander Stubb on varma, että saa jokaisesta maasta ainakin yhden äänen

Kampanjoinnista Alexander Stubbin (kok.) valinta porvaripuolueiden EPP-ryhmän kärkiehdokkaaksi ei ainakaan jää kiinni.

Jo ennen Messukeskuksen ovea EPP-konferenssin vieraita tervehtii tihkusateessa joukko hymyileviä vapaaehtoisia kera Stubbin kekseliään vaalilauseen ”Alx Stbb (just add EU)”. Iloisen tervehdyksen ansiosta kokousvieraat astuvat ovesta hyväntuulisina, sanoo vapaaehtoisista Stubbin kampanjassa vastaava Saara Mattero.

– Meille on tärkeää toivottaa ihmiset tervetulleiksi Helsinkiin. Emme tuputa materiaalia, vaan tarjoamme ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita, mahdollisuuden ottaa mukaan materiaalia omalla kielellään.

Matteron mukaan vapaaehtoisia on noin sata niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Osa ulkomaisista vapaaehtoisista on jopa lentänyt Suomeen kampanjoimaan – omalla kustannuksellaan.

Kampanjan ständillä on Matteron mukaan ollut mukavasti väkeä ja myös äänivaltaisille delegaateille on mennyt esitteitä, jotka on käännetty 15 kielelle.

– Anteeksi, että ei suomeksi, sanoo Stubb yhdessä päivän mediatapaamisistaan.

Stubb sanoo olevansa kampanjaan tyytyväinen. Hän on ehtinyt kiertää Euroopan suuria kaupunkeja ja vielä viime metreillä ravannut tapaamisissa koko päivän, vakuuttamassa erityisesti kannastaan vielä epävarmoja äänestäjiä.

– Se on saletti, että jokaisesta maasta tulee ainakin yksi ääni, Stubb vakuuttaa ympärilleen kerääntyneelle väkijoukolle.

Komission johtajaehdokkaaksi pyrkivä ehdokas esiintyy toimittajien edessä rentona, kasvoillaan tavaramerkkihymy.

Hotdogeja EPP-kansalle

Stubb tapaa mediaa hotdog-kojulla, jonka menussa on kaksi ruokalajia: Stubbq ja Ketstubb. Nakkien ääreen on jatkuvasti jonoa. Jää nähtäväksi, käykö tie EPP-kansan sydämiin mahan kautta.

Ehdokas ottaa itsekin hotdogin ja vitsailee tulevista otsikoista: Stubb syö sittenkin epäterveellisesti.

Energiatankkaus tullee tarpeeseen, sillä Stubb kertoo ehtineensä päivän aikana jo 15–20 delegaatiotapaamiseen tai puhetilaisuuteen. Hänen mukaansa on vaikea arvioida, montako äänestäjää hän on tavannut henkilökohtaisesti, koska ”järjestelmä on niin sekava”. Ehkä vähän yli puolet. Silti osa äänestäjistä nähnee hänet ensimmäistä kertaa debatissa tai äänestystilanteessa.

– Se on aika vaikea tapa tehdä kampanjaa. Manfred Weber on tehnyt kampanjaa viisi vuotta, minä viisi viikkoa. Jokainen tuntee Manfredin.

Weberin pinssejä rintapielissä

Helsingissä Stubbilla on kotikenttäetu, sanoo Christian Doleschal, joka kampanjoi toisen ehdokkaan Weberin puolesta.

– Manfred Weber yhdistäisi EU:n. Hänellä on oikeita ideoita, kuten että meillä pitää olla vahva parlamentti, Doleschal kehuu.

Helsingissä kampanjatiimin tavoitteena on Doleschalin mukaan hauska meno. Moni tarttuu ständillä mahdollisuuteen poseerata polaroid-kuvassa Weberin pahvisten iskulauseiden kanssa.

Parikymmenpäisen kampanjaväen jakamat pinssit näyttävät löytäneen tiensä monen kokousedustajan rintapieleen – useamman kuin Stubb-nappi.

Weberin kampanja on ollut hillitympi kuin energisen Stubbin. Täällä EPP-väen keskuudessa Weber tekee kuitenkin samaa jalkatyötä: ravaa delegaatioiden luona, poseeraa kampanjaständillä. Ja osallistuu vaaliväittelyyn, jonka järjestäminen on Stubbin mukaan "puoli voittoa".

Haastajalla ei ole hävittävää

Stubb on vaalissa selkeästi haastaja. Hän itse kuitenkin näkee, ettei hänellä ole vaalissa mitään hävittävää.

Hän on tehnyt näkyvän kampanjan ja päässyt vaaliväittelyitä ja avoimuutta peräämällä näyttäytymään uudistusmielisenä demokratian lähettiläänä.

– Olen varma, että hänen osaamiselleen on käyttöä, kävi vaalissa miten tahansa, tiivistää opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Kampanjan tuomasta näkyvyydestä tuskin on haittaa, kun erinäisille isoille EU-saappaille vaalien jälkeen etsitään täyttäjää.

Kokous Suomeen kovalla työllä

Ei ollut itsestään selvää, että EPP-ryhmä valitsee kärkiehdokkaansa tulevaksi komission puheenjohtajaksi juuri Suomessa, Sanni Grahn-Laasonen kertoo.

Kokoomuslaiset, puheenjohtaja Petteri Orpo etunenässä, ovat hänen mukaansa edistäneet asiaa jo pitkään erilaisissa tapaamisissa.

– Taustalla on tehty tosi paljon töitä, että kokous on Suomessa. Se on meille työvoitto.

Grahn-Laasosen mukaan kisa eri kokouspaikkojen välillä oli kova, mutta Helsingin puolesta puhui muun muassa kokoomuksen tämänvuotinen satavuotisjuhla.

– On hieno fiilis, että Suomeen on saatu iso kokous, jossa Euroopan keskeiset johtajat ovat paikalla linjaamassa Euroopan tulevaisuutta ja vielä tilanteessa, jossa eurovaalit ovat lähellä. Tämä on aito vaikuttamisen paikka ja Suomi on koko Euroopan kiintopisteenä, hehkuttaa Grahn-Laasonen.